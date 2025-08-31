El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Lotería Powerball de EU sube a $1,100 millones

Los jugadores tendrán otra oportunidad el lunes

En esta imagen de archivo, boletos de la lotería Powerball dispuestos para una fotografía, el 4 de octubre de 2023, en Surfside, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)
AP

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Los jugadores de Powerball tendrán otra oportunidad el lunes para ganar un premio mayor estimado en más de 1.000 millones de dólares, después de que nadie ganara el gran premio el sábado por la noche.
Nadie ha acertado los seis números desde el 31 de mayo, lo que ha permitido que el premio mayor aumente a 1.100 millones de dólares, lo que sería el quinto premio más grande en la historia del juego. Los pagos se distribuirían a lo largo de 30 años, o un ganador podría optar por un pago único inmediato de aproximadamente 498,4 millones de dólares, nuevamente antes de impuestos.
Las probabilidades de acertar los seis números son astronómicas: uno en 292,2 millones. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es mucho mayor. Pero con tantas personas apostando dinero por una oportunidad de obtener semejante riqueza eventualmente alguien gana.
Los números sorteados el sábado fueron tres, 18, 22, 27 y 33, con el Powerball 17.
Powerball, que cuesta 2 dólares por boleto, se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan cada semana los lunes, miércoles y sábados por la noche.

La tormenta tropical Kiko se forma en el Pacífico oriental
Libros de texto ya están en las escuelas: CREDE

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.