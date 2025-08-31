Libros de texto ya están en las escuelas: CREDE

Nuevo Laredo, Tam. – El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, anunció que ya tienen distribuidos al cien por ciento los libros de texto gratuitos en todas las escuelas de nivel básico, siendo desde preescolar, primaria y secundaria, con la intención de que el 1 de septiembre inicien el periodo escolar todos los alumnos con sus libros completos.

“Estamos muy pendientes con la distribución de los libros de texto gratuitos. Por primera vez tendremos en Nuevo Laredo el 100% de los libros para niños de Kínder, Primaria y Secundaria. Así que todos los estudiantes de educación básica podrán arrancar el ciclo escolar con todos los libros en sus mochilas”, precisó Bolaños Hernández.

En cuanto a los útiles escolares, dijo que ya se tienen de igual manera los paquetes de los mismos. Señaló que serán cinco paquetes diferentes: dos paquetes para primaria, educación especial, preescolar y secundaria, de los cuales se han entregado a las escuelas un 60% de estos paquetes.

“Este arranque simbólico de ciclo escolar 2025-2026, es un arranque muy importante porque marca el inicio de un largo ciclo escolar, el cual arrancará en la Escuela Primaria Rosendo Caballero, ubicada en la Colonia Colinas del Sur. Es un arranque simultáneo de los 43 municipios de Tamaulipas, los 22 CREDES, enlazados con nuestro gobernador y con los presidentes municipales”, concluyó.