Los Vikings y Cousins acuerdan un año más de contrato

MINESOTA, EU.-Los Vikings de Minnesota se aseguraron al quarterback Kirk Cousins para las dos próximas temporadas, apostando a más progresos con el nuevo entrenador jefe, Kevin O’Connell.

Los Vikings anunciaron el domingo su acuerdo preliminar con Cousins para una extensión de contrato de un año, un nuevo acuerdo de alto nivel que Cousins ha negociado con éxito y la señal más clara hasta ahora de que los Vikings no están interesados en desarticular el equipo bajo su nueva dirección.

Cousins recibirá 35 millones de dólares en dinero garantizado adicional, el doble de lo que estaban comprometidos a pagar los Vikings, según una persona informada de la situación que habló a The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos no se hicieron públicos. El nuevo contrato también lleva una cláusula de rescisión, según la persona.

El acuerdo incluye una prima de fichaje de 25 millones de dólares repartidos durante los próximos cuatro años para aliviar su impacto sobre los límites salariales. Teniendo en cuenta el prorrateo de su última prima y su nuevo salario base en 2022 de 15 millones de dólares, Cousins supondrá una carga en las cuentas de algo más de 31.4 millones de dólares.

Eso reduce 14 millones de dólares de los gastos de plantilla de Minnesota, casi suficiente para que el club quede por debajo del límite de 208.2 millones de dólares que entra en vigencia el miércoles, cuando comience oficialmente el nuevo curso de liga. Los Vikings podrían alcanzar el objetivo cancelando o reestructurando el contrato de otro jugador veterano.

Es el tercer contrato de Cousins con los Vikings en cuatro años. Con una marca personal de 59-59-2 como titular, ningún jugador ha maximizado más su valor de mercado. Sus ingresos en los ocho años entre 2016 y 2023 superarán los 228 millones de dólares.