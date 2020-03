¿Los Simpson predijeron el contagio de Tom Hanks?

CIUDAD DE MÉXICO.- La leyenda de Los Simpson y su poder para predecir el futuro sigue creciendo. Y esta vez lo hace a cuenta del coronavirus y Tom Hanks.

El actor anunció recientemente que tanto él como su esposa Rita Wilson han dado positivo en la enfermedad y, a raíz de la noticia, algunos fans comenzaron a lanzar una teoría en redes sociales: Los Simpson ya predijeron su cuarentena.

Hanks hizo un cameo en Los Simpson: la película en 2007, apareciendo en un anuncio que promociona el Nuevo Gran Cañón.

En la publicidad Hanks bromea diciendo que “el gobierno de Estados Unidos ha perdido su credibilidad, por lo que está tomando prestada algo de la mía”.

Después aparece durante los créditos finales del filme. “Soy Tom Hanks pidiendo que si me ves en persona, por favor, déjame en paz”.

.@TheSimpsons did it again, they predicted that .@tomhanks would get the #Corona virus. Why is no one talking about this pic.twitter.com/qmjs0968hw

— Lazar Kavaji (@lazarkavaji_) March 12, 2020