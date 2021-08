Los Rayos del Necaxa siguen encendidos

AGUASCALIENTES.-Los Rayos del Necaxa vencieron a los Bravos de Ciudad Juárez 1-0 en el Estadio Victoria, en actividad de la jornada 6 del torneo Grita México Apertura 2021, gracias a una anotación en los minutos finales del encuentro.

Como lo había comentado Ricardo Ferretti tras el duelo ante América, los Bravos salieron al Estadio Victoria con la consigna de no recibir gol, de mantener el cero atrás para a partir de ahí buscar hacer daño. Lo más destacado fue el regreso de Paul Aguilar, tras 329 días sin haber jugado en la Primera División. Por su parte Necaxa tomó la iniciativa y a los ocho minutos probaron por primera vez a Hugo González.

El portero de los Bravos sería factor al 20′, cuando realizó una extraordinaria atajada tras el tiro de Rodrigo Aguirre. Así con algunos esbozos de los Rayos y poco ataque de Bravos terminó un aburrido primer tiempo.

El segundo tiempo parecía una repetición de la primera parte, un Necaxa con el balón tratando de evadir una sólida línea defensiva y un Bravos que solo atacaba en contragolpes. Las oportunidades llegaban a cuentagotas, el peligro no se sentía en ninguna de las dos áreas.

Ambos técnicos movieron sus piezas sin arriesgar de más y terminaron enfrascados en una lucha en medio campo, cortando avances con faltas. Todo parecía que se iba así, sin goles, pero al 84′ Luis García se encontró con el esférico para mandarla al fondo de las redes y poner el 1-0, mismo que sería definitivo.

Este resultado deja a Necaxa con nueve puntos en zona de clasificación, mientras que Bravos aún no conoce el triunfo con Ricardo Ferretti y suman apenas dos unidades, que los tienen en el penúltimo lugar de la tabla.

elf