‘Los domingos’ y ‘Sirât’ lideran las nominaciones a los Premios Goya 2026

Con 13 y 11 menciones, las cintas encabezan la carrera rumbo a los Premios Goya, cuya 40ª edición se celebrará el 28 de febrero en Barcelona, destacando un año diverso y ambicioso del cine español

Oliver Laxe, director y coguionista de la película Sirât, posa para un retrato para promocionar la película durante el Festival Internacional de Cine de Toronto el viernes 5 de septiembre de 2025, en Toronto. (Foto AP/Chris Pizzello)

MADRID.- “Los domingos” y “Sirât”, dos de las películas más importantes del cine español en el último año, se coronaron el martes como las favoritas para la 40a edición de los Premios Goya de la Academia de Cine de España con 13 y 11 nominaciones, respectivamente.

La película de Alauda Ruiz de Azúa, que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, explora las reacciones a la decisión de una adolescente que anuncia a su familia que, tras su acercamiento a Dios, se plantea ser monja de clausura.

“Sirât”, la cinta en la que Oliver Laxe relata la travesía de un padre y su hijo en busca de su hija desaparecida en una rave en Marruecos, y su posterior periplo por el país acompañado de otros habituales a esas fiestas electrónicas. Es la candidata de España para una posible nominación a los Oscar.

“Maspalomas”, “La cena” y “Sorda”, completan la terna a mejor película del año entre los 218 largometrajes inscritos para esta edición.

Los ganadores se darán a conocer el 28 de febrero en una ceremonia que se celebrará en Barcelona, la ciudad que albergó la primera gala de la Academia fuera de Madrid –su sede habitual– hace 26 años.

Ruiz de Alana y Laxe —que ya conocen el éxito en estos galardones— volverán a verse las caras en la categoría a mejor dirección, donde se medirán con José Mari Goenaga y Aitor Arregi (“Maspalomas), Carla Simón (“Romería”) y Albert Serra (“Tardes de soledad”).

Los protagonistas de “Los domingos”, Patricia López Arnáiz y Miguel Garcés, que dan vida a los padres de la joven Ainara, recibieron nominaciones actorales.

López Arnáiz, que ya atesora un Goya, disputará el suyo con Antonia Zegers (“Los Tortuga”), Nora Navas (“Mi amiga Eva”), Susana Abaitua (“Un fantasma en la batalla”) y Ángela Cervantes (“Furia”).

Garcés, por su parte, compite con José Ramón Soroiz, quien volvió a ponerse delante de las cámaras para dar vida a Vicente, un hombre que, tras vivir su homosexualidad libremente en la localidad canaria de Maspalomas, oculta su orientación sexual de regreso a su San Sebastián natal.

Alberto San Juan (“La cena”), Mario Casas (“Muy lejos”) y Manolo Solo (“Una quinta portuguesa”) completan la terna.

Miguel Rellán apunta al premio a mejor actor de reparto, en una de las pocas nominaciones relevantes para una de las grandes apuestas del año, “El cautivo”, en la que Alejandro Amenábar relata los cinco años que pasó el escritor Miguel de Cervantes preso en Argel. Sus rivales serán Juan Minujín (“Los domingos”), Kandido Uranga (“Maspalomas”), Tamar Novas (“Rondallas”) y Álvaro Cervantes (“Sorda”).

Elvira Mínguez (“La cena”), Nagore Aramburu (“Los domingos”), Miryam Gallego (“Romería”), Elena Irureta (“Sorda”) y María de Medeiros (“Una quinta portuguesa”) optarán al de actriz revelación.

Miriam Garlo, la primera actriz con discapacidad auditiva en lograr una nominación a los Goya por su interpretación de Ángela en “Sorda”, una mujer que afronta la crianza de su bebé en un mundo para oyentes. Nora Hernández (“La cena”), Blanca Soroa (“Los domingos”), Elvira Lara (“Los Tortuga”) y Llúcia García (“Romería”) la acompañan en la categoría de mejor actriz revelación.

Julio Peña, que da vida a Cervantes en la película de Amenábar, Antonio Fernández Gabarre (“Ciudad sin sueño”), Hugo Welzel (“Enemigos”), Jan Monter Palau (“Estrany riu”) y Mitch (“Romería”), competirán por el galardón masculino.

“Belén” (Argentina), la película en la que Dolores Fonzi recrea la historia real de una joven acusada falsamente de un aborto ilegal; “La misteriosa mirada del Flamenco”, de Diego Céspedes (Chile), un western moderno ambientado en la década de los 80 donde la protagonista crece en el seno de una familia queer a la que culpan de tener una misteriosa enfermedad y “La piel del agua” de Patricia Velásquez (Costa Rica), que sigue a una chica obligada a vivir con su padre, con quien apenas tiene relación, luego de que su madre cae en coma, competirán por el Goya a mejor película iberoamericana.

En la competencia estarán también “Manas” (Brasil), en la que Marianna Brennand aborda el abuso infantil en la Isla de Marajó, en la selva brasileña, y “Un poeta” (Colombia), de Simón Mesa Soto, sobre la historia de Óscar Restrepo, un poeta fracasado que encuentra un nuevo propósito al enseñar a Yurlady, una joven promesa de la escritura.

“2025. Todos somos Gaza”, “Eloy de la Iglesia. Adicto al cine”, “Flores para Antonio”, “Tardes de soledad” y “The Sleeper. El Caravaggio perdido”, son las candidatas a mejor película documental, mientras que en la categoría de animación, el Goya estará entre “Bella”, “Decorado”, “El tesoro de Barracuda”, “Norbert” así como “Olivia y el terremoto invisible”.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España reconocerá con el Goya de Honor los sesenta años de carrera del cineasta, novelista y periodista Gonzalo Suárez, de 91 años. Su vasta filmografía, con más de 20 largometrajes, está marcada por la mezcla de géneros y la búsqueda de la libertad creativa.

