Los culpables del fracaso del Tri Femenil

La designación de Mónica Vergara como entrenadora nacional resultó un error, ya que demostró no estar a la altura

CIUDAD DE MÉXICO.- La decepción del futbol mexicano a nivel Selecciones Nacionales tiene varios culpables, desde los directivos, las jugadoras y la entrenadora Mónica Vergara.

Estar al borde de la eliminación en un torneo de ocho selecciones, que entrega cuatro boletos directos al Mundial, dos al repechaje y un par a los Juegos Olímpicos, disputándolo en casa, es un rotundo fracaso.

Después de las inesperadas derrotas ante Jamaica (0-1) y Haití (0-3), quedó claro que la estrategia empleada por la entrenadora no fue la adecuada, ya que prescindió de piezas clave o nunca las puso a jugar juntas.

En el primer duelo dejó en la banca a Alicia Cervantes y Katty Martínez, quienes son goleadoras probadas.

Por si fuera poco, la sociedad entre Cervantes, Carolina Jaramillo y Joseline Montoya ha dado resultados en el Guadalajara, actual campeón en la Liga MX Femenil. Estuvieron juntos en el campo unos cuantos minutos.

LAS JUGADORAS

Varias de las futbolistas elegidas por Vergara no respondieron a las expectativas. La experimentada Stephany Mayor recibió la confianza en el ataque y no estuvo a la altura. El equipo no ha marcado gol e incluso ella cometió un penalti en el duelo contra Haití.

Emily Alvarado fue la encargada de custodiar el marco, por encima de Itzel González, y tampoco ha tenido un buen torneo. Ya también provocó una pena máxima en contra y no ha sido factor en favor del equipo.

LOS DIRECTIVOS

La designación de Mónica Vergara como entrenadora nacional resultó un error, ya que demostró no estar a la altura de la situación y falló en el torneo importante.

Ahora, el futbol mexicano femenil estará sin representación en los dos certámenes más importantes de los próximos años.