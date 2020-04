Los códigos de las categorías de Netflix

E.U.-Debido a la pandemia del coronavirus, muchas personas se ecnuentran en sus hogares, como medida para evitar la ropagación del virus.

Si eres uno de ellos, no te preocupes, ya que existen diversos servicios en streaming que pueden hacer más llevadero el cautiverio. Uno de ellos es Netflix, plataforma que cuenta con una gran cantidad de contenido para todas las edades, pero, si por alguna razón, no te convence las opciones con las que cuenta, el servicio cuenta con otras categorías que no están visibles a simple vista.

Básicamente son categorías muy específicas con las que la plataforma organiza sus películas por subgéneros concretos, y que pueden ayudarte a ahorrar tiempo cuando estés buscando un contenido en especial.

Es así que a continuación te presentamos algunas categorías que puedes buscar, para hacer más ameno tu tiempo en casa.

¿Cómo acceder a las categorías ocultas?

1. Para ingresar a las categorías ocultas es necesario usar un navegador web, ya que ingresarás a ellas con una URL concreta en la que vas a modificar una parte. Bastará con que escribas la siguiente url en el direccional y sustituyas la parte final: https://www.netflix.com/browse/genre/****

2. A continuación, sustituye los asteriscos por alguno de los números en las siguientes tablas, según tus intereses.

Películas para toda la familia (783)

Películas para 0 a 2 años (6796)

Películas para 2 a 4 años (6218)

Películas para 5 a 7 años (5455)

Películas para 8 a 10 años (561)

Películas para 11 a 12 años (6962)

Educativas para niños (10659)

Disney (67673)

Películas basadas en libros para niños (10056)

Largometrajes familiares (51056)

Dibujos animados TV (11177)

TV infantil (27346)

Con música para niños (52843)

Historias de animales (5507)

Películas españolas 58741

Películas británicas 10757

Películas francesas 58807

Películas africanas 3761

Películas australianas 5230

Películas belgas 262

Películas chinas 3960

Películas alemanas (58886)

Películas de Europa del Este (5254)

Películas indias (10463)

Películas irlandesas (58750)

Películas italianas (8221)

Películas japonesas (10398)

Películas coreanas (5685)

Películas latinoamericanas (1613)

Películas de Oriente Medio (5875)

Películas neozelandesas (63782)

Películas rusas (11567)

Películas escandinavas (9292)

Películas del sudeste asiático (9196)

Películas griegas (61115)

Comedias (6548)

Comedias de humor negro (869)

Comedias nocturnas (1402)

Falsos documentales (26)

Comedias políticas (2700)

Comedias de enredo (9702)

Comedias de deportes (5286)

Monólogos de humoristas (11559)

Comedias juveniles (3519)

Parodias (4922)

Comedias románticas (5475)

Comedias de golpes y porrazos (10256)

Documentales (6839)

Documentales biográficos (3652)

Documentales sobre crímenes (9875)

Documentales históricos (5349)

Documentales bélicos (4006)

Documentales sobre deportes (180)

Documentales de música y conciertos (90361)

Documentales de viajes y aventuras (1159)

Documentales sobre política (7018)

Documentales religiosos (10005)

Documentales sobre ciencia y naturaleza (2595)

Documentales sociales y culturales (3675)

Comedias de Anime (9302)

Dramas de Anime (452)

Animes de terror (10695)

Música (1701)

Con música para niños (52843)

Música country y folk (1105)

Jazz y música easy-listening (10271)

Música latina (10741)

Conciertos urbanos y de baile (9472)

Conciertos de músicas del mundo (2856)

Conciertos de rock y pop (3278)

Ciencia ficción y fantásticas (1492)

Ciencia ficción y fantásticas de acción (1568)

Ciencia ficción con extraterrestres (3327)

Ciencia ficción y fantásticas clásicas (47147)

Ciencia ficción y fantásticas de culto (4734)

Películas fantásticas (9744)

Aventuras de ciencia ficción (6926)

Dramas de ciencia ficción (3916)

Películas de terror de ciencia ficción (1694)

Thrillers de ciencia ficción (11014)

Thrillers (8933)

Thrillers de acción (43048)

Thrillers clásicos (46588)

Thrillers policíacos (10499)

Thrillers independientes (3269)

Películas de mafiosos (31851)

Thrillers psicológicos (5505)

Thrillers políticos (10504)

Misterios (9994)

Thrillers de ciencia ficción(11014)

Thrillers de espías (9147)

Thrillers sensuales (972)

Thrillers sobrenaturales (11140)

En el caso de que aparezca un mensaje de error, solo debes dar clic en Reload y podrás entrar.

Cabe señalar que todas las categorí as ocultas son solamente una pequeña fracción del total de contenido que Netflix tiene para ofrecer. Si quieres conocer muchas más, en la página NetFlix Streaming by Alternate Genres existen más de 3 mil códigos, en un listado que se encuentra en constante actualización.