López-Gatell miente sobre pruebas rápidas para Covid-19, acusa Alfaro

CIUDAD DE MÉXICO.-El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió al gobierno federal quitar un bloqueo a importación de pruebas rápidas de detección temprana de Covid-19 y aseguró que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, miente al afirmar que no existe ninguna prueba rápida avalada por alguna autoridad sanitaria.

“(Subsecretario López Gatell) es una petición puntual y que hemos hecho con todo el respeto. Lo que no podemos aceptar es que con mentiras se descalifique nuestro planteamiento. No podemos aceptar que México siga sin medir como se debe los posibles contagios. Estamos actuando a ciegas”, dijo.

Señaló que Jalisco quiere ayudar a sacar al país adelante y lo único que se requiere es hacer más pruebas para detectar más rápido los posibles casos de contagios, poder aislarlos y evitar que el virus se propague.

Alfaro aseguró que en la página web de la FDA existe la prueba inmunológica de anticuerpos “SARS-CoV IgG/IgM rapid test” avalada por el organismo mundial.

“Pero si no es suficiente esta respuesta, en el sentido, en que sí hay pruebas inmunológicas avaladas, ahí está una de entrada, le quiero decir que también hay pruebas rápidas moleculares, tres cuando menos avaladas por la FDA, aquí la tenemos, entre ellas la Xpert que nosotros hemos puesto sobre la mesa como una opción”, señaló el mandatario en un video publicado en sus redes sociales porque, según él, el subsecretario no le contesta el teléfono.

“Lo que ha habido es una serie de descalificaciones particularmente a la propuesta que hemos puesto sobre la mesa de aplicar pruebas rápidas para hacer una detección temprana, no para establecer un mecanismo ni un tratamiento específico, sino para poder hacer detecciones tempranas y aislar a los pacientes, aplicarles una prueba PCR para poder confirmar y entonces poder evitar más contagios. Eso es lo que Jalisco puso sobre la mesa y lo único que hemos tenido como respuesta es un no que no tiene explicación”, indicó Enrique Alfaro.

Ayer, el gobernador dijo que López-Gatell bien podría ser acusado de “traición a la patria” por no aplicar pruebas. Hoy, a pregunta de la prensa, el subsecretario sólo se limitó a mandar un saludo al gobernador.