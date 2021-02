Logra Marc Anthony su tercer récord Guinness

CIUDAD MÉXICO.- Marc Anthony presumió en redes sociales un logro más en su carrera: su tercer récord Guinness.

Y es que el intérprete de “Vivir mi Vida” se convirtió en el artista masculino con más premios Lo Nuestro, al sumar 24 en sus 30 años de carrera.

“Estoy sin palabras. Gracias Premios Guinness por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores, y a todos los que han estado detrás de esto. Esto no lo esperaba.

“Estoy sintiendo tantas emociones y cuando me enteré de este galardón de récord Guinness World Records, mi corazón dio un vuelco. Solo espero que todos los que han dedicado su vida a que esto suceda se sientan tan especiales como yo”, expresó la celebridad en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Olga Tañón sumó dos premios Guinness a su carrera por ser la artista femenina con más nominaciones y por ganar 30 premios Lo Nuestro.

“Más que feliz con mis nuevos premios Guinness World Records por ser la más nominada en Premio Lo Nuestro con 48 y por ser la artista femenina en ganar ma´s premios con 30. Ya son 4 premios Guinness en mi carrera”, expresó emocionada la intérprete de “Basta Ya”.

La intérprete se mostró agradecida con sus fanáticos y recordó que sus dos primeros récords fueron por la artista femenina con más top 10 y la artista con más estatuillas Lo Nuestro entre hombres y mujeres.

La trigésima tercera entrega de Premio Lo Nuestro, el galardón más antiguo de música latina en Estados Unidos, se realiza este jueves en Miami con varios números en vivo y alfombra, aunque sin público y con la ausencia de J. Balvin, el artista con más nominaciones.

Además de J. Balvin, tampoco asistirán Bad Bunny, Karol G, Sebastián Yatra y Sech, quienes tienen siete nominaciones cada uno. Incluso Ozuna, quien tiene ocho nominaciones, ya grabó su presentación y no estará en el espectáculo en vivo de este jueves.

Los que sí acudirán son Maluma y Camilo, los artistas que siguen a J Balvin en número de categorías, con 12 y 10 candidaturas cada uno, respectivamente.

The male artist with the most @PremioLoNuestro awards won?!?!?! I am speechless! Gracias @gwr_es por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores, a @magnusmedia , and everyone that has been behind this. Esto sí no me lo esperaba.

1 of 2 pic.twitter.com/Jj5GeQOKm7

— Marc Anthony (@MarcAnthony) February 17, 2021