Localizan sin vida a sacerdote católico en el sur de México

Hace menos de dos años fue asesinado a tiros en esa región sureña el sacerdote Marcelo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un sacerdote católico que estaba desaparecido fue localizado el lunes muerto en una carretera del estado mexicano de Chiapas, donde las disputas entre los cárteles han agudizado la violencia. Hace menos de dos años fue asesinado a tiros en esa región sureña el sacerdote Marcelo Pérez.

El cuerpo del sacerdote Juan Manuel Zavala, párroco del municipio de Ocotepec, fue encontrado el lunes en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde del municipio Coapilla, en el norte de Chiapas, indicó la Arquidiócesis de Tuxtla en un comunicado.

Según medios locales, Zavala ofició el domingo una misa en la comunidad de San Andrés Carrizal y desapareció cuando regresaba a la parroquia San Marcos Evangelista en Ocotepec. El cuerpo del religioso fue hallado cerca de su vehículo.

La Fiscalía de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación y que un grupo multidisciplinario realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos.

En noviembre pasado fue asesinado el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, en el Estado de México, y un mes antes murió tiroteado el párroco Bertoldo Pantaleón Estrada en una región montañosa del estado de Guerrero.

Desde hace años, la cúpula de la Iglesia católica mexicana ha mantenido una postura crítica frente a la violencia que azota vastas regiones del país y de la que no han escapado los clérigos.

Según el Centro Católico Multimedial, que lleva registro de las agresiones a religiosos, diez sacerdotes fueron asesinados en México de 2019 a 2024, un periodo en el que también contabilizaron 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia católica en el país, así como otro tipo de agresiones.