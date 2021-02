Llegará ‘Misión Imposible’ al streaming

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva entrega de Misión Imposible, Un Lugar en Silencio Parte II y otras cintas de Paramount Pictures tendrán un estreno en streaming más pronto de lo planeado.

Si bien los filmes llegarán primero a salas de cine tradicionales, el estudio anunció que 45 días después de su lanzamiento estarán disponibles en su servicio Paramount+.

La estrategia de llevar Misión: Imposible 7 y Un Lugar en Silencio Parte II casi de inmediato a la plataforma es para impulsarla, una vez que salga al mercado, el 4 de marzo en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

La cinta protagonizada por Tom Cruise tiene previsto su estreno en cines el 19 de noviembre, mientras que el 17 de septiembre llegará a los cines la secuela de Un Lugar en Silencio.

Paramount Plus, un relanzamiento y expansión de CBS All Access, entrará al quite con otros servicios de streaming como Netflix, HBO Max, Hulu, Disney+ y Apple TV+.

Antes de la pandemia, los exhibidores pedía que las películas se proyectaran por lo menos 90 días antes de que los estudios las ofrecerian para entretenimiento en casa. Pero la complicada situación que ha originado la contingencia ha permitido nuevas formas de negocios.

Por ejemplo, Warner Bros. lanzará todo su catálogo de 2021 de forma simultánea en cines y en HBO Mas. Mientras que Universal ofrece sus producciones en video on demand luego de 17 días de su estreno en salas.

En el último año, Paramount vendió los derechos de distrubición de varios de sus títulos, como El Juicio de los 7 de Chicago y Without Remorse.

El servicio de Paramount+ tendrá un costo mensual, en México, de 79 pesos y contará con un catálogo de más de 2 mil 500 películas.

“Paramount+ brindará a los consumidores una experiencia premium a un precio considerablemente más bajo que el que ofrecen otras plataformas, lo que lo hace esencial tanto para los consumidores como para nuestros socios de distribución”, dijo Kelly Day, presidente de streaming y directora de Operaciones de ViacomCBS Networks International, en un comunicado.

Next, the latest installment of one of the most beloved action spy series of all time, @MissionFilm #MI7, coming to #ParamountPlus after its theatrical run.

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021