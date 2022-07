Llega julio y con él los divertidos ‘memes’ de Julio Iglesias

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada año, al llegar el séptimo mes en redes sociales se vuelven virales los memes del famoso cantautor de 78 años.

Los usuarios de redes sociales siempre toman cualquier oportunidad para crear divertidos memes y, desde hace tiempo, ya es una tradición que cada vez que llega el séptimo mes del año haya un festival de memes en diversas plataformas como Twitter y Facebook.

La razón es porque en julio se crea un furor de chistes que tienen como protagonista al cantautor español Julio Iglesias. Los conocidos ‘memes de julio’ ya son un fenómeno mundial y se distribuyen con mucha rapidez en millones de dispositivos que permiten que estos se vuelvan virales en las plataformas.

Y este 2022 no fue la excepción, pues apenas comenzó julio y los memes ya estaban circulando por todo Internet. Al séptimo día del mes, los memes siguen siendo virales en redes sociales.

¿Qué piensa Julio Iglesias de sus memes?

El cantautor de 78 años no es ajeno al furor de los memes que estallan en redes sociales y que utilizan su imagen para burlarse de ciertas situaciones. En 2015, Julio Iglesias confesó en una entrevista para una revista, las sensaciones que le provoca ver memes con su imagen; ‘me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos’, aseguró el cantante.

Además, contó que varios amigos cercanos suelen enviarle los memes que encuentran de él en redes sociales, ‘De vez en cuando algún amigo me manda uno y muero de risa’, expresó. De igual forma, habló sobre la icónica fotografía en la que aparece él apuntando con el dedo y la cual siempre se comparte en las plataformas de Internet; ‘¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas’, dijo Iglesias.

Asimismo, comentó que en algunas ocasiones ha llegado a encontrarse con memes que son desagradables, sin embargo, está consciente que esto puede llegar a pasarle a cualquier figura pública, ‘He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre’, agregó.

El cantante sabe que su imagen es y seguirá siendo muy popular en este mes, por lo que no debe sorprendernos que el próximo año encontremos nuevos memes del español.