Llaman a no alarmarse ante coronavirus

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la intención de mantener a la ciudadanía informada, el Hospital de Especialidades en voz de los doctores, Gerardo Quesada Ramos, encargado del área de Servicio a la Comunidad, y Francisco Mejía Barrientos, del Banco de Sangre, ofrecieron una conferencia sobre el coronavirus.

Los galenos hacen el llamado a la ciudadanía a que no se alarmen principalmente, ya que si no visitaron China, o han convivido con alguna persona proveniente de aquél país, no existe la posibilidad de contraer dicho virus, y sobre todo, que de tener síntomas de resfriado, no se automediquen.

“Primero, cuando tengan síntomas respiratorios, es dejar a su doctor que decida, ya que él tendrá que, en primer plano, realizar la prueba de influenza, y si esta sale positiva, se les manda a su casa y se les recomienda igualmente mantener reposo, pero se hablaría de una influenza, que con medicamento y descanso pasará”, precisó el doctor Gerardo Quesada Ramos.

Asimismo, detallaron que el diagnóstico se realiza basándose también en un cuestionario, que se hace cuando llega un paciente con síntomas de resfriado, ya que en dicho cuestionario se pregunta si tuvieron contacto con alguien que viajó a China o el mismo paciente proviene de dicho país.

“Aquí lo importante y el motivo de esta conferencia, es para mantener informada a la ciudadanía, y que no se alarmen, ya que descartando la visita a China, o algún conocido estuviera por aquél país, no existe riesgo alguno”, finalizó Mejía Barrientos.