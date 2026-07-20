Llama Américo a cuidar el agua

Ciudad Victoria, Tam.- El agua es el recurso más valioso y el máximo patrimonio que se puede heredar a las nuevas generaciones, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó el trabajo que realiza el Gobierno del Estado para optimizarlo y tenerlo como un valor agregado para el desarrollo de la entidad.

“Tenemos que optimizar el uso del agua y tenerlo como un valor agregado de este gran territorio nacional y tamaulipeco para poder tener también oportunidades de crecimiento, calidad de vida y bienestar en lo individual”, dijo.

En el último programa de la Serie del Agua: El agua que llega, la que produce y la que heredaremos, durante la emisión dominical de “Diálogos con Américo”, el gobernador insistió en la importancia de la participación ciudadana y el fomento de una cultura al interior de nuestros hogares para ser partícipes en el manejo del agua, el buen uso de este recurso vital y que lo podamos optimizar en su aprovechamiento.

“Como dice el título de este programa, que realmente esta generación pueda heredar agua a la próxima generación; yo creo que sería el máximo patrimonio que podríamos estar haciendo”, aseguró.

Durante el programa que se transmite a todo el estado por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Américo Villarreal se refirió a algunas de las acciones que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llevan a cabo para lograr el cuidado y aprovechamiento del agua, y destacó que en la zona sur se trabaja con la Asociación de Industriales, un organismo con empresarios solidarios y participativos en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales.

El objetivo, explicó, es darle el tratamiento debido a las aguas residuales y que esa agua tratada se destine para uso industrial y las tareas propias de las empresas, sin tener que recurrir a agua de primer uso.

También mencionó el desarrollo de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), en Nuevo Laredo, en donde incluso, con el respaldo de organismos internacionales como el NadBank, se ha logrado pasar del tratamiento de solo el 20 por ciento de las aguas residuales al inicio de la administración a casi el 80 por ciento en la actualidad.

“Ahora es una planta que está tratando mil seiscientos cincuenta litros por segundo de agua para, en su mayoría, verter nuevamente esa agua limpia al cauce del río Bravo para beneficio de las áreas urbanas que están río abajo y también para recuperar y mejorar nuestras condiciones medioambientales”, explicó.

También en la zona sur, dijo, se ha planteado un anteproyecto para tener un acueducto denominado Plan Hidráulico del Golfo Norte (Pligón), para llevar agua del río Pánuco a lo largo de la entidad, teniendo como vaso regulador la presa Vicente Guerrero y, luego de ahí, rebombear para la zona norte de Tamaulipas, que es donde se presenta el mayor problema de estrés hídrico.

Además, junto con la Comisión Nacional del Agua, se trabaja en el proyecto de El Moralillo, una obra de infraestructura hidráulica para la construcción de un dique de 1.20 metros de altura a fin de evitar la intrusión de agua salada del río Pánuco y aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema lagunario, garantizando el abasto de agua suficiente para los próximos 50 o 60 años para Tampico, Madero y Altamira.

“Es un proyecto muy bueno, que está con una alta factibilidad y lo seguimos impulsando en su proyecto, en su financiación y con la esperanza de que podamos empezar en esta administración y, si no, dejar las condiciones para seguir abonando y darle certidumbre de este recurso a la zona conurbada, que tiene un impulso y un desarrollo muy importantes en nuestra entidad”, dijo.

El gobernador recordó que, gracias a la implementación del programa de bombardeo de nubes, se logró estimular la lluvia y, utilizando una de las aeronaves del Gobierno del Estado, se obtuvieron buenos resultados y una experiencia favorable cuando así se requiere por las condiciones de estrés hídrico y las condiciones meteorológicas, científicas y técnicas para el uso de estos recursos.

Por último, mencionó que, en fecha reciente, se dio el banderazo, como una circunstancia inédita, y en forma conjunta, a inspectores estatales y federales, que tienen las atribuciones legales para hacer recorridos en ríos y presas y evaluar el debido cumplimiento de la concesión correspondiente, respetando los volúmenes de extracción a fin de mantener realmente una condición de equilibrio y que el recurso agua no sea sobreexplotado ni aprovechado ilegalmente.