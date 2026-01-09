Listo el calendario 2026 de Tecos de los Dos Laredos

La postemporada comenzará el 9 de agosto en la Zona Sur y al día siguiente en la Zona Norte. La Serie del Rey finalizaría el 17 de septiembre si se extiende al máximo de siete juegos. [Agencias]

La postemporada comenzará el 9 de agosto en la Zona Sur y al día siguiente en la Zona Norte. La Serie del Rey finalizaría el 17 de septiembre si se extiende al máximo de siete juegos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- A 100 días de iniciar la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, el Club de Béisbol Tecos de los Dos Laredos ha dado a conocer su calendario de juegos del rol regular, el cual se desarrollará entre el viernes 17 de abril al iniciar serie en Aguascalientes y el jueves 6 de agosto al culminar su visita a Monterrey.

Como se ha estilado en los últimos años, serán 93 los juegos que la novena de las Dos Naciones dispute en la búsqueda de continuar siendo protagonista y acceder por quinta campaña consecutiva a la postemporada. De las 31 series de tres juegos cada una, 15 se repartirán entre el Parque La Junta y el Uni-Trade Stadium, y las 16 restantes se jugarán en patio ajeno.

En casa, los Binacionales sostendrán series con Charros de Jalisco (2), Saraperos de Saltillo (2), Caliente de Durango (1), Toros de Tijuana (1), Dorados de Chihuahua (1), Acereros de Monclova (2), Rieleros de Aguascalientes (1), Leones de Yucatán (1) (interzona), El Águila de Veracruz (1) (interzona), Algodoneros de Unión Laguna (2) y Sultanes de Monterrey (1).

Como visitante, la escuadra emplumada se medirá a Rieleros de Aguascalientes (3), Sultanes de Monterrey (2), Acereros de Monclova (1), Algodoneros de Unión Laguna (1), Charros de Jalisco (1), Caliente de Durango (2), Toros de Tijuana (2), Bravos de León (1) (interzona), Conspiradores de Querétaro (1) (interzona), Saraperos de Saltillo (1) y Dorados de Chihuahua (1).

En esta programación destaca el primer enfrentamiento en la historia que sostendrá Tecos ante Conspiradores, y el retorno al bajío tras la última visita en el 2019. El Juego de Estrellas se disputará el fin de semana del 26 al 28 de junio en Monterrey.

La postemporada comenzará el 9 de agosto en la Zona Sur y al día siguiente en la Zona Norte. La Serie del Rey finalizaría el 17 de septiembre si se extiende al máximo de siete juegos.

Con la Temporada 2026 de la LMB a poco más de tres meses de iniciar, el Club Tecos invita a su fiel afición a ser parte de esta nueva campaña adquiriendo el Tecopass Binacional el cual da acceso a los 45 juegos del rol regular a disputarse en los nidos de la frontera. Por otra parte, y como es costumbre, el Tecopass para el Parque La Junta y el Tecopass para el Uni-Trade Stadium también se tienen a la venta.

En los próximos días se tendrán más novedades respecto al armado del equipo que buscará conseguir el sexto título en la historia de la organización.