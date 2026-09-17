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Lista la Gran Rodada UAT 14K en Ciudad Victoria

Conmemorando el Día Internacional del Deporte Universitario

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Conmemorando el Día Internacional del Deporte Universitario y con el firme propósito de promover los valores de convivencia, difundir e impulsar el deporte en la comunidad universitaria y comunidad en general, todo está listo para que este domingo, 20 de septiembre, se lleve a cabo la Gran Rodada UAT 14K, en Ciudad Victoria.

Este evento, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Vinculación, se realiza por segunda ocasión en el año, ya que apenas en el mes de febrero más de 400 ciclistas se hicieron presentes para recorrer las principales avenidas de la capital.

Los ciclistas se reunirán frente al estacionamiento del Parque Tamatán, ubicado en la Calzada “Gral. Luis Caballero, en punto de las 8:00 horas, donde las autoridades de la UAT e invitados especiales darán el banderazo de salida.

Todos los participantes avanzarán hasta el Eje Vial “Lázaro Cárdenas” rumbo al norte para llegar al Libramiento Naciones Unidas, de ahí se dirigirán hacia la Avenida Tamaulipas (calle 8), para continuar hacia el sur y culminar frente a las oficinas de Rectoría, entre el 8 y 9 Matamoros.

Al finalizar el recorrido, los pedalistas podrán participar en la rifa de bicicletas y diversos regalos, además podrán disfrutar del programa musical programado para todos los asistentes.

Las inscripciones son gratis y podrán realizarse en el enlace https://forms.gle/8Wq8VB5XAk4AT73d9 o en la Dirección de Deportes y Recreación de la UAT, ubicada en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

 

 

 

 

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