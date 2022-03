Lista de ganadores de los Premios BAFTA del cine británico

LONDRES- A continuación la lista de ganadores de los Premios BAFTA del cine británico, que se entregaron el domingo en Londres. Película: «The Power of the Dog» («El poder del perro») Película británica: «Belfast» Dirección: Jane Campion, «The Power of the Dog» Actor: Will Smith, «King Richard» («Rey Richard: Una […]