Lions sorprenden a Ravens con ataque terrestre dominante y triunfo 38-30

Jahmyr Gibbs y David Montgomery sumaron dos touchdowns cada uno y Detroit capturó siete veces a Lamar Jackson para vencer a Baltimore en horario estelar del lunes

David Montgomery, izquierda, running back de los Lions de Detroit, anota un touchdown mientras el safety de los Ravens de Baltimore Kyle Hamilton (14) intenta detenerlo durante la segunda mitad del partido de la NFL del lunes 22 de septiembre de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

BALTIMORE.- Jahmyr Gibbs y David Montgomery corrieron para dos touchdowns cada uno, y los Lions de Detroit se impusieron con fuerza para lograr una victoria de 38-30 sobre los Ravens de Baltimore el lunes por la noche.

Los Lions (2-1) capturaron a Lamar Jackson siete veces y superaron a los Ravens en yardas terrestres 224 a 85. Detroit anotó en series de 98 y 96 yardas contra una línea defensiva de Baltimore que no contaba con el liniero defensivo Nnamdi Madubuike y mostró poca capacidad para manejar físicamente a los Lions en la línea frontal.

Con una ventaja de 31-24 en la pausa de dos minutos, Detroit convirtió en cuarta y dos desde su propia yarda 49 cuando Jared Goff completó un pase de 21 yardas a Amon-Ra St. Brown. Luego, Montgomery corrió para un touchdown de 31 yardas con 1:42 por jugar, culminando una noche de 151 yardas para el corredor.

Jackson lanzó su tercer pase de touchdown de la noche, uno de 27 yardas a Mark Andrews con 29 segundos restantes. Una conversión de dos puntos fallida y un intento de patada corta que fracasó después, los Lions pudieron agotar el reloj.

Fue impactante ver a los Ravens (1-2) ser superados en su propio campo, donde perdieron solo por cuarta vez en 26 juegos en horario estelar bajo el entrenador John Harbaugh.