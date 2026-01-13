El Dólar
$17.60
$18.50
Liga gas lp cuatro semanas a la baja

Energético ha reducido su valor 48 centavos por litro y 89 centavos por kilo

(Foto: José García/Líder Web). Imagen de una pipa repartidora de gas lp en Nuevo Laredo.
José García / Líder Web
Nuevo Laredo, Tam.-El precio del gas lp sigue a la baja. Por cuarta semana consecutiva, este energético ha reducido su valor.
Por lo que el litro se vende en 9.71 mientras que el kilo en 17.98 pesos, lo que representa una disminución de 11 y 21 centavos, respectivamente.
Estos valores estarán vigentes del 11 al 17 de enero, según informó la Comisión Nacional de Energía.
Cabe mencionar que, en las últimas cuatro semanas, el litro ha reducido su costo 48 centavos mientras que el kilo ha bajado de valor 89 centavos.
