El número de muertos por las protestas en Irán es de al menos 2,000, dicen activistas

Esta imagen tomada de videos grabados entre el 9 y el 11 de enero de 2026 y difundidos en medios sociales muestra supuestamente imágenes una morgue con docenas de cuerpos y dolientes tras la represión de protestas a las afueras de la capital iraní, en Kahrizak, provincia de Teherán. (UGC via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Al menos 2.000 personas han muerto durante las protestas en Irán, informaron activistas, mientras los iraníes pudieron llamar al extranjero desde sus celulares por primera vez el martes desde que las comunicaciones se interrumpieron durante la campaña de represión de las movilizaciones a nivel nacional.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en los disturbios anteriores de los últimos años, proporcionó el conteo más reciente. Se basa en que los simpatizantes en Irán comuniquen la información.

El grupo afirmó que 1.847 de los fallecidos durante más de dos semanas de protestas eran manifestantes y 135 estaban afiliados al gobierno. Otros nueve niños murieron y nueve civiles que, según dijo, no participaron en las protestas también fueron asesinados.

Por otra parte, testigos describieron un fuerte despliegue de seguridad en el centro de Teherán, edificios gubernamentales incendiados, cajeros automáticos destrozados y pocos transeúntes. Mientras tanto, la gente sigue preocupada por el futuro, incluida la posibilidad de ataques después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que podría recurrir al ejército para defender a los manifestantes pacíficos. Trump también ha dicho que Irán quiere negociar con Washington.

“Mis clientes hablan sobre la reacción de Trump mientras se preguntan si planea un ataque militar contra la República Islámica”, dijo el comerciante Mahmoud, quien solo dio su primer nombre por temor a su seguridad. “No espero que Trump o cualquier otro país extranjero se preocupe por los intereses de los iraníes”.

Reza, un taxista que tampoco dio su apellido, dijo que las protestas siguen en la mente de muchas personas. “La gente, especialmente los jóvenes, está desesperanzada, pero hablan de continuar las protestas”, dijo.

Irán dice que se comunicó con Washington

Varias personas en Teherán pudieron llamar a The Associated Press y hablar con un periodista allí. La oficina de AP en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, no pudo devolver las llamadas a esos números. Los testigos dijeron que los mensajes de texto SMS seguían sin funcionar y que los usuarios de internet en Irán podían conectarse a sitios web locales aprobados por el gobierno, pero no a nada en el extranjero.

Agentes de policía antimotines equipados con cascos y armaduras portaban porras, escudos, escopetas y lanzadores de gas lacrimógeno. Vigilaban en las principales intersecciones. Cerca, los testigos vieron a miembros de la fuerza Basij, formada por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, que portaban armas de fuego y porras de manera similar. También se podían ver agentes de seguridad vestidos de civil en espacios públicos.

Varios bancos y oficinas gubernamentales fueron incendiados durante los disturbios, dijeron. Los cajeros automáticos habían sido destrozados y los bancos tenían problemas para completar transacciones sin internet, añadieron los testigos.

Sin embargo, las tiendas estaban abiertas, aunque había poco tráfico peatonal en la capital. Se esperaba que el Gran Bazar de Teherán, donde comenzaron las manifestaciones el 28 de diciembre, abriera el martes. Un testigo dijo haber hablado con varios comerciantes que dijeron que las fuerzas de seguridad les ordenaron reabrir bajo cualquier circunstancia. Los medios estatales iraníes no habían reconocido esa orden.

Los testigos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

También parecía que el personal de los servicios de seguridad estaba buscando terminales de Starlink, ya que personas en el norte de Teherán informaron que las autoridades estaban allanando edificios de apartamentos con antenas parabólicas. Aunque las antenas de televisión satelital son ilegales, muchos en la capital las tienen en sus hogares y las autoridades en general habían dejado de hacer cumplir la ley en los últimos años.

En las calles también se podía ver a personas desafiando a los agentes de seguridad vestidos de paisano, que detenían a los transeúntes al azar.

La televisión estatal también leyó un comunicado sobre que los servicios de morgue y funerarias serían gratuitos, una señal de que algunos establecimientos probablemente cobraron tarifas altas por entregar cuerpos en medio de la represión.

El líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, elogió en un comunicado transmitido por la televisora estatal a las decenas de miles que participaron en las manifestaciones progubernamentales a nivel nacional el lunes.

“Esto fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que detengan su engaño y no confíen en mercenarios traidores”, dijo. “La nación iraní es fuerte y poderosa y está consciente del enemigo”.

La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, que parecía contar con decenas de miles, que gritaban “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!” Otros clamaban, “¡Muerte a los enemigos de Dios!” El fiscal general de Irán ha advertido que cualquiera que participe en protestas será considerado un “enemigo de Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista transmitida el lunes por la noche en Al Jazeera, una cadena de noticias satelital financiada por Qatar, que continuaba comunicándose con el enviado estadounidense Steve Witkoff.

La comunicación “continuó antes y después de las protestas y aún continúa”, dijo Araghchi. Sin embargo, “las ideas y amenazas propuestas por Washington contra nuestro país son incompatibles”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que las declaraciones públicas de Irán divergen de los mensajes privados que el gobierno ha recibido de Teherán en los últimos días.

“Creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes”, dijo Leavitt. “Sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no tiene miedo de usar opciones militares si y cuando lo considere necesario, y nadie sabe eso mejor que Irán”.

Trump impone aranceles a los socios comerciales de Irán

Trump anunció el lunes que los países que hagan negocios con Irán enfrentarán aranceles del 25% por parte de Estados Unidos. Trump anunció los aranceles en una publicación en redes sociales, diciendo que serían “efectivos de inmediato”.

Era una medida contra la represión de las protestas iraníes impuesta por Trump, quien cree que imponer aranceles puede ser una herramienta útil para presionar a amigos y enemigos en el escenario global para que acaten su voluntad.

Brasil, China, Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos están entre las economías que hacen negocios con Teherán.

Trump dijo el domingo que su gobierno estaba en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, pero advirtió que podría tener que actuar primero a medida que aumentan los reportes sobre el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

“Creo que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos”, dijo Trump. “Irán quiere negociar”.

Irán, a través del presidente del Parlamento del país, advirtió el domingo que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Washington usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Con el internet caído en Irán, determinar el alcance de las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras totales de bajas.