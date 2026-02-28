Líderes reaccionan con cautela a los ataques contra Irán

BRUSELAS (AP) — Los líderes mundiales reaccionaron con cautela el sábado a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desencadenaron preocupaciones de un conflicto más amplio.

Los líderes europeos convocaron a reuniones de emergencia y tomaron medidas para proteger a sus ciudadanos en Oriente Medio, y dirigentes clave pidieron una solución negociada entre Irán y Estados Unidos. Australia y Canadá se mostraron más abiertos en su apoyo a los ataques, mientras que Rusia y China respondieron con críticas.

Gran Bretaña, Francia y Alemania pidieron que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y condenaron los ataques iraníes contra países de la región. No comentaron directamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, dijeron en comunicados que sus países no participaron en los ataques contra Irán, pero están en estrecho contacto con Estados Unidos, Israel y socios en la región.

Los tres países han encabezado los esfuerzos para alcanzar una solución negociada sobre el programa nuclear de Irán.

“Condenamos en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de ataques militares indiscriminados. Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a la dirigencia iraní a buscar una solución negociada. En última instancia, se debe permitir que el pueblo iraní determine su futuro”, dijeron.

Los ataques contra Irán crean un dilema para los aliados de Washington. Aunque los líderes europeos se oponen firmemente al programa nuclear de Irán y a la represión de su teocracia de línea dura, son reacios a respaldar una acción militar unilateral del presidente Donald Trump que podría vulnerar el derecho internacional y desatar un conflicto más amplio.

Los ataques de Trump contra Irán el pasado junio, y el arresto del venezolano Nicolás Maduro el mes pasado, provocaron un dilema similar.

El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó los ataques de “un acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado miembro de la ONU soberano e independiente”. La cancillería acusó a Washington y Tel Aviv de “esconderse detrás” de las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán mientras en realidad buscaban un cambio de régimen.

El gobierno de China dijo que estaba “muy preocupado” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió un cese inmediato de la acción militar y un regreso a las negociaciones. “Se debe respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán”, dijo un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

Preocupación por una guerra “nueva y extensa”

No estaba claro si los aliados de Washington fueron avisados con antelación de los ataques. El gobierno alemán indicó que fue informado del operativo el sábado por la mañana. La viceministra de Defensa de Francia afirmó que París sabía que ocurriría algo, pero no sabía cuándo.

Más temprano el sábado, el presidente Macron pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

“El estallido de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional”, dijo el mandatario francés.

Starmer presidió una reunión del comité de emergencia del gobierno el sábado por la mañana. “No queremos ver una mayor escalada hacia un conflicto regional más amplio”, dijo un portavoz del gobierno británico.

El equipo de manejo de crisis del gobierno alemán también tenía previsto reunirse el sábado.

“La OTAN está siguiendo de cerca los acontecimientos en Irán y la región”, dijo la portavoz de la OTAN, Allison Hart.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que su país apoya a Estados Unidos en su esfuerzo por impedir que Irán obtenga una bomba atómica. Describió a la actual dirigencia iraní como una fuerza desestabilizadora y señaló dos ataques en suelo australiano que fueron atribuidos a Teherán.

En agosto, Canberra cortó relaciones diplomáticas con Teherán y expulsó a su embajador tras acusarlo de orquestar dos ataques antisemitas en el país.

Canadá también, pese a las tensiones recientes con Estados Unidos, expresó su apoyo a la acción militar. “La República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terror en todo Oriente Medio”, dijo el primer ministro Mark Carney.

La UE insta a la diplomacia

Tras el ataque, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea calificó el conflicto en Oriente Medio de “peligroso” y señaló que estaba trabajando con autoridades israelíes y árabes para impulsar una paz negociada.

Los líderes de la Unión Europea emitieron una declaración conjunta el sábado en la que pidieron contención y participar en la diplomacia regional con la esperanza de “garantizar la seguridad nuclear”.

“Pedimos a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, protejan a los civiles y respeten plenamente el derecho internacional”, dijeron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, dijo a la emisora noruega NRK que le preocupaba que el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán significara que ocurriría una “guerra nueva y extensa en Oriente Medio”.

“Totalmente irresponsables”

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ganadora del Premio Nobel de la Paz, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán con palabras más duras.

“Estos ataques son totalmente irresponsables y corren el riesgo de provocar una mayor escalada, además de aumentar el peligro de proliferación nuclear y del uso de armas nucleares”, señaló su directora ejecutiva, Melissa Parke.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, condenó los ataques israelíes contra Irán y la acción militar estadounidense que los acompañó, advirtiendo que el conflicto en escalada ha empujado a Oriente Medio al “borde de la catástrofe”.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, condenó el sábado lo que describió como “ataques injustificados” contra Irán durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

Perú expresó el sábado en un comunicado de cancillería su preocupación por la situación en Oriente Medio y llamó a los involucrados a buscar el diálogo y la vía diplomática “para restablecer la estabilidad y la paz en la región”. Ratificó su compromiso con la soberanía e integridad de los Estados y con una solución pacífica según principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro consideró que “el presidente Trump se ha equivocado hoy”, según señaló en su cuenta de X, al tiempo que afirmó que “no pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”. Petro llamó a una reunión inmediata de las Naciones Unidas para declarar que “es la hora de la paz mundial”.