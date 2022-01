Lidera Gaby López el Tournament of Champions de la LPGA

ORLANDO.- Gaby López reclamó su lugar entre las campeonas al ubicarse en el primer lugar del evento inaugural de la temporada en la LPGA.

La golfista capitalina finalizó como líder tras la primera ronda del Tournament of Champions, certamen que corta el listón de la campaña en la máxima categoría y en el que únicamente, como su nombre lo indica, participan las jugadoras que han logrado una victoria en los últimos dos años.

López salió encendida en el campo del Lake Nona Golf and Country Club, en Orlando, Florida, en donde logró firmar una tarjeta de 67 golpes (-5) para colocarse en la parte alta del tablero.

Gaby mantiene una pequeña ventaja de apenas un golpe sobre sus cuatro perseguidoras entre las que la acechan pesos pesados.

Nelly Korda, actual número uno del mundo y campeona olímpica en Tokio 2020, Ryan O’Toole, Danielle Kong y la japonesa Yuka Saso se ubican a uno de distancia de la mexicana, quien deberá mantener el paso en las rondas siguientes a fin de mantenerse en la parte alta.

Gaby López ya sabe lo que es ganar este torneo, pues fue precisamente aquí donde en enero de 2020 logró su segunda victoria en la LPGA, por lo que ahora tuvo un inicio alentador pensando en que podría repetir la hazaña.

Your clubhouse leader 👏

The 2020 champion, @GabyLopezGOLF fired a 67 during the first round of the #HGVLPGA! pic.twitter.com/rFG41tllmj

— LPGA (@LPGA) January 20, 2022