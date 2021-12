Lidera Abraham Ancer en el Hello World Challenge

Abraham Ancer finalizó en la primera posición en el primer día del Hello World Challenge evento que forma parte del calendario del PGA Tour

CIUDAD DE MÉXICO.- Abraham Ancer quiere cerrar el año con una victoria ante la mirada de Tiger Woods.

El golfista mexicano finalizó en la primera posición en el primer día de competencia del Hello World Challenge evento que forma parte del calendario del PGA Tour, pero que no es un torneo oficial y no otorga puntos, toda vez que se considera de exhibición sin embargo toma una especial relevancia dado que es organizado por Woods.

Ancer tuvo una espectacular vuelta de 66 golpes (-6) que le valió para finalizar en el triple empate junto al norilandes Rory McIlroy y al estadounidense Daniel Berger.

Este torneo disputado en el Albany, Bahamas cuenta con un field de 20 jugadores que reciben invitación de Tiger para disputar este torneo.

Woods, ganador de 15 torneos Major, dio la noticia al acudir como anfitrión en lo que fue su primera aparición luego de su accidente automovilístico en febrero de este año.