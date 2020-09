‘Lex Luthor’ tiene cáncer de piel

El actor Michael Rosenbaum, quien interpretó al villano en la serie de Smallville, dio la lamentable noticia durante la más reciente emisión de su podcast "Inside of You"

CIUDAD DE MÉXICO.-Michael Rosenbaum, quien interpretó al villano Lex Luthor en la serie Smallville (2001-2011), tiene cáncer de piel.

La noticia la dio durante la más reciente emisión de su podcast “Inside of You”, en la que tuvo como invitado al histrión Jensen Ackles, estrella de Supernatural.

Hablando tranquilo, con calma, el neoyorquino de 48 años inició pidiendo a sus admiradores que no se preocuparan con él.

“Me extirparon un lunar hace unas dos semanas. Lo que hago es no preocuparme de esas cosas después. Simplemente no pensé más en eso. Ellos te dicen que si no te llaman, está todo bien.

“Pero ayer, Jess (su asistente) estaba en el patio trasero y yo en el teléfono cuando me llega un mensaje del centro dermatológico”, relató.

Los especialistas pidieron a Rosenbaum que les llamara.

“Me dijeron que tengo cáncer de piel. No lo había dicho. Pero no se espanten, porque… Es raro cuando alguien te dice ‘cáncer’, del tipo que sea. Conozco gente con cáncer. Mi amigo Preston tiene esa batalla, y a lo suyo lo considero un cáncer real. Eso es cáncer, él ha tenido quimioterapias. Lo mío es cáncer de piel”, expuso.

Aseguró que si lo trajo a colación en su programa fue a manera de incentivar las revisiones para detectar situaciones raras en el cuerpo en etapas tempranas.

“No estoy preocupado, mis doctores no están preocupados”, tranquilizó.