Lens vence al Nantes y se mantiene en la cima de la liga francesa y PSG aplasta al Rennes

Lens se movió a la cima de la clasificación por primera vez en 21 años el fin de semana pasado después del doblete de Thauvin en la victoria 2-1 en Angers

PARÍS.- Lens se mantuvo en la cima de la Ligue 1 después de que Florian Thauvin fuera decisivo nuevamente abriendo el marcador en la victoria el sábado 2-1 sobre Nantes.

Mientras que el campeón defensor Paris Saint-Germain se mantuvo un punto detrás después de aplastar 5-0 al Rennes en el Parc des Princes.

Wesley Saïd anotó el gol de la victoria a los 81 minutos, extendiendo la racha ganadora de Lens a cinco partidos. Youssef El-Arabi igualó el marcador para el equipo local.

Lens se movió a la cima de la clasificación por primera vez en 21 años el fin de semana pasado después del doblete de Thauvin en la victoria 2-1 en Angers. El ganador de la Copa del Mundo 2018 está disfrutando de un resurgimiento desde que regresó a la liga desde el Udinese de Italia este verano.

El extremo de 32 años ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias en 15 partidos de liga. Sus actuaciones le han valido ser convocado a la selección de Francia tras una ausencia de seis años.

Mbaye ilumina el Parc des Princes

Tras sufrir su segunda derrota de la temporada en la Ligue 1 en Mónaco, el PSG se recuperó con estilo a expensas del Rennes antes del viaje de la próxima semana a la Liga de Campeones para enfrentar al Athletic Bilbao.

El PSG inicialmente luchó por encontrar espacio en la defensa de cinco hombres del Rennes y el visitante tuvo la primera gran oportunidad. El portero Matveï Safonov mantuvo al PSG a flote, estirándose para desviar el disparo de Esteban Lepaul al poste.

El PSG abrió el marcador con un movimiento elegante concluido por Khvicha Kvaratskhelia. El extremo georgiano anotó dos veces, sumando otro en la segunda mitad después de que Senny Mayulu duplicara la ventaja del PSG.

Ibrahim Mbaye, que tiene solo 17 años, hizo el 4-0 al 88 con el gol de la noche: un soberbio disparo desde fuera del área al ángulo superior. Gonçalo Ramos selló la victoria en el tiempo añadido.

En Nantes, Lens dominó temprano y Thauvin adelantó a los visitantes al 34 con un cabezazo tras un excelente centro de Ruben Aguilar.

Lens no pudo mantener su ventaja por mucho tiempo, ya que Matthis Abline fue derribado en el área, dando a El-Arabi la oportunidad de igualar desde el punto de penalti. El portero Robin Risser desvió su esfuerzo, pero el delantero de 38 años anotó en el rebote.

Lens presionó con fuerza hacia el final y finalmente rompió el empate cuando Saïd cortó un centro de Matthieu Udol para marcar su sexto gol en la liga.

Marsella está cinco puntos detrás de Lens en el tercer lugar después de perder 1-0 ante Lille el viernes. Lille, en cuarto lugar, empató en puntos con Marsella, que está en tercer lugar en la tabla.

Otros resultados

El delantero brasileño Emersonn anotó el único gol cuando Toulouse puso fin a una racha de seis partidos sin ganar y prevaleció contra Estrasburgo en su enfrentamiento de mitad de tabla. La victoria elevó a Toulouse al noveno lugar, dos puntos detrás de Estrasburgo.