Lens recupera el liderato de la Ligue 1 de manos del PSG y Marsella recibe al Mónaco

PARÍS (AP) — El delantero Odsonne Édouard anotó con un cabezazo en cada mitad y el Lens venció el domingo 2-0 al Niza en casa, para volver a colocarse por delante del Paris Saint-Germain en la cima de la Ligue 1.

Édouard le dio al sorprendente líder Lens una ventaja a los 15 minutos con un brillante cabezazo de un centro de Matthieu Udol y remató de cabeza otro centro desde la izquierda de Udol al 57.

El club del norte está un punto por delante del campeón defensor PSG después de 16 jornadas. El próximo fin de semana se jugarán partidos de la Copa de Francia, antes de que la Ligue 1 se reanude a principios de enero.

“Intentaremos quedarnos allí el mayor tiempo posible. Una cosa es segura: seremos líderes en Navidad, lo cual es genial para todas las familias y la gente de la región”, dijo el entrenador del Lens, Pierre Sage. “Udol ha asistido en tres goles en dos partidos. El primer gol fue increíble, el centro fue bueno pero el cabezazo fue impresionante”.

El Marsella necesita vencer más tarde al Mónaco para recuperar el tercer lugar del Lille por diferencia de goles.

La pesadilla del Niza continúa

Fue la novena derrota consecutiva en todas las competiciones para un Niza en total desorden.

A pesar del considerable respaldo del gigante químico Ineos, que asumió el control hace seis años, el Niza no logra encontrar la fórmula correcta y algunos aficionados han confrontado a los jugadores.

El Niza está en el puesto 13 en la Ligue 1 y también último en la fase de grupos de la Liga Europa después de perder los seis partidos hasta ahora.

Lille gana partido de siete goles

El Lille ganó 4-3 en Auxerre en un partido caótico que vio a cuatro jugadores ser expulsados, dos de cada lado.

El Lille se adelantó temprano gracias al mediocampista islandés Hakon Haraldsson, pero el defensor central Nathan Ngoy fue expulsado al 39, luego concedieron un empate cuando el delantero Lassine Sinayoko anotó al 57.

Tres minutos después, el defensor de Auxerre Clément Apka recibió una segunda tarjeta amarilla y ambos equipos quedaron con diez hombres.

Auxerre se adelantó a los 66 minutos cuando el central del Lille Chancel Mbemba anotó en su propia portería mientras intentaba despejar el balón.

Siguió un período frenético.

El mediocampista Nabil Bentaleb anotó con un potente disparo para poner el 2-2 al 77 y el Lille se puso al frente momentos después cuando el suplente de 18 años Soriba Diaoune consiguió su primer gol en su carrera tras reemplazar al veterano de 39 años Olivier Giroud, el máximo goleador de todos los tiempos de Francia con 57 goles.

Auxerre empató con un penal de Sinayoko al 83, solo para que el capitán del Lille, Benjamin André, anotara lo que resultó ser el gol de la victoria tres minutos después.

El drama no había terminado del todo.

El defensor del Lille Romain Perraud y el mediocampista de Auxerre Oussama El-Azzouzi fueron expulsados poco después por pelear en la línea de banda.

La victoria del Lille lo colocó provisionalmente tres puntos por delante del Marsella.

Otros partidos

El séptimo gol de la temporada del mediocampista checo Pavel Sulc ayudó al Lyon a vencer 1-0 al Le Havre y subir al quinto lugar.

Después de que el portero del Lyon Dominik Greif detuviera un penal de Issa Soumaré en el minuto 38, Sulc anotó temprano en la segunda mitad con un cabezazo en picada de un centro de Afonso Moreira.

El Estrasburgo rompió una racha de tres derrotas consecutivas en la liga, pero solo pudo empatar 0-0 en casa contra el Lorient.

El sábado, el PSG mostró su floreciente academia juvenil en una victoria 3-2 en Metz.