Entrega gobierno de Carmen Lilia Canturosas obras estratégicas de drenaje y colectores pluviales

Con una inversión superior a los 30 millones de pesos, se otorgaron estas acciones en tres colonias

Nuevo Laredo, Tam.- La administración municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal consolida una política pública enfocada en el bienestar y la sostenibilidad al destinar una inversión superior a los 30 millones de pesos en infraestructura hídrica y sanitaria, mediante obras estratégicas de rehabilitación de drenaje sanitario y colectores pluviales que atienden rezagos históricos, fortalecen la salud pública y mejoran de manera directa la calidad de vida de las familias neolaredenses.

Durante una gira de entrega de obras, la alcaldesa señaló que durante su administración seguirá destinando recursos a infraestructura prioritaria que impacta directamente en la salud pública, la movilidad urbana y la prevención de inundaciones, especialmente en colonias que por años demandaron soluciones de fondo.

“Estas obras no se ven solo en metros de tubería o en cifras de inversión, se reflejan en la tranquilidad de las familias, en la salud de nuestras colonias y en la dignidad de vivir con servicios públicos de calidad. En Nuevo Laredo estamos gobernando con responsabilidad, planeación y compromiso social”, afirmó Canturosas Villarreal.

En la colonia Hipódromo, se concluyó la rehabilitación del drenaje sanitario en las calles Pedro Argüelles y Coahuila, con una inversión de 6 millones 666 mil 174 pesos, que incluyó la sustitución integral de tuberías, tomas y descargas domiciliarias, reparación de líneas de agua potable, reposición de pavimento y banquetas, así como la instalación de pozos de visita y placa informativa.

Cabe destacar que todas las obras contempladas dentro del Plan 2025 para esta colonia presentan un avance del 100 por ciento, reflejo de una administración que cumple.

También entregó la rehabilitación del drenaje sanitario por la calle Tamaulipas, entre Antonio Medina y Luis Caballero, con una inversión de 9 millones 776 mil 242 pesos y una cobertura de 781.77 metros lineales.

Esta obra contempló la renovación de tuberías, descargas y tomas domiciliarias, banquetas, reparación de infraestructura hidráulica y repavimentación, mejorando de manera sustancial las condiciones urbanas y sanitarias del sector.

En la colonia Guerrero, por la calle Salvador Díaz Mirón en la colonia Guerrero, se realizó la rehabilitación del colector pluvial de la calle 5 de Febrero, una obra estratégica para el manejo de escurrimientos y la prevención de inundaciones, con una inversión de 13 millones 314 mil 516.34 pesos.

Lizeth Soto, habitante de la colonia Guerrero reconoció a la alcaldesa por la obra realizada, aseguró que ahora los vecinos tienen que hacer su parte para mantener el drenaje limpio y libre de basura.

“Su gobierno nos resolvió este problema presidenta, esa calle se inundaba, hasta se hacía. Socavones, ahora nos toca a nosotros mantener el drenaje en buen estado y la calle limpia”, destacó la ciudadana.

Los trabajos de esta rehabilitación incluyeron la instalación de tuberías de gran capacidad, rejillas pluviales, drenaje sanitario, pozos de visita, descargas domiciliarias, líneas de agua potable y repavimentación con carpeta asfáltica.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que estas obras no solo representan infraestructura, sino justicia social y visión de futuro, al resolver problemas estructurales que afectan la vida diaria de miles de familias.