Lens gana la Copa de Francia por primera vez

Jugadores del Lens celebran después de ganar la Copa de Francia al superar en la final a Niza, el viernes 22 de mayo de 2026, en Saint-Denis, a las afueras de París. (AP Foto/Thibault Camus)

Jugadores del Lens celebran después de ganar la Copa de Francia al superar en la final a Niza, el viernes 22 de mayo de 2026, en Saint-Denis, a las afueras de París. (AP Foto/Thibault Camus)

PARÍS (AP) — Lens coronó una temporada espectacular al ganar el viernes la Copa de Francia por primera vez, gracias a un tanto y una asistencia del delantero estelar Florian Thauvin en la victoria por 3-1 sobre Niza.

Lens compitió con Paris Saint-Germain en la Ligue 1 durante gran parte de la temporada, pero le costó estar a la altura de los recursos del cuadro capitalino en las últimas semanas de la campaña y terminó segundo, a seis puntos.

La victoria del viernes en el Stade de France fue merecida para un equipo que, bajo el entrenador Pierre Sage, combinó con gran eficacia a jóvenes promesas con veteranos trotamundos.

Thauvin marcó el primer gol a los 25 minutos —lo que significa que anotó en cuartos de final, semifinal y final— y Odsonne Édouard duplicó la ventaja de Lens cuando remató de cabeza el córner de Thauvin desde la izquierda, tres minutos antes del descanso.

Djibril Coulibaly recortó distancias casi de inmediato para Niza, pero Abdallah Sima se aseguró de que el trofeo viajara al norte de Francia cuando se abrió paso con fuerza entre los defensores de Niza para empujar el balón y poner el 3-1 a falta de 12 minutos.

El resultado fue un duro golpe para para Niza, que estrelló el balón en el poste dos veces. Pero quizá no fue una sorpresa tras unas pésimas últimas semanas de la temporada.

Niza no gana en la Ligue 1 desde mediados de marzo y terminó el año en el antepenúltimo lugar.

Su permanencia en la máxima categoría se decidirá la próxima semana en un repechaje de ascenso/descenso, a ida y vuelta, contra Saint-Étienne.

Árbitro usa el número 84

La final fue notable por las camisetas numeradas que llevó el silbante Jérôme Brisard como parte de una campaña diseñada para fomentar el respeto hacia los árbitros.

Brisard llevó el número 84 en la espalda, en referencia a una encuesta que mostró que el 84% de los franceses cree que “valorar a los árbitros significa proteger el deporte”.

Está previsto que los árbitros en otros deportes, incluido el rugby y el baloncesto, usen el mismo número en próximos partidos.