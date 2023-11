Lens extiende racha sin perder a 8 juegos con victoria 3-0 ante Clermont

PARÍS. — Lens extendió su racha sin perder en la liga francesa a ocho encuentros con la contenciosa victoria el sábado 3-0 ante Clermont.

Elye Wahi, quien firmó con el club en un traspaso récord con el club, abrió el marcador a los 11 minutos con un cabezazo, pero fue expulsado en el tiempo añadido de la primera mitad junto al defensa Alidu Seidu.

Lens se mantiene sexto con este resultado, pero se colocó a un punto del Reims, que es quinto, antes de su duelo del domingo. Este ha sido un giro completo para el Lens, que perdió cuatro de sus primeros cinco juegos.

El portero del Lens Brice Samba, quien es suplente con la selección francesa, evitó el empate despejando el disparo del delantero Grejohn Kyei a los 26 minutos.

Wahi, quien se unió al club proveniente del Montpellier por 35 millones de euros (38 millones de dólares) recibió una segunda amarilla y fue expulsado tras discutir con Seidu, a quien le mostraron una roja directa poco después. La decisión molestó al técnico del Clermont Pacal Gastien, quien también fue expulsado.

Lens controló la segunda mitad y siguió anotando con el mediocampista Adrien Thomasson al 50 y el delantero Wesley Said al 82.

Más tarde, Marsella enfrenta al Strasbourg de Patrick Viera necesitando desesperadamente una victoria tras sumar un solo triunfo en ocho duelos.