Le pone NBA fecha a Juego de Estrellas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fin de Semana de las Estrellas de la NBA será todo en un día, el 7 de marzo.

La Liga confirmó que ese día se celebrará la edición 70 del Juego de Estrellas, y de paso también se realizarán los concursos de habilidades, clavadas y triples, que normalmente se hacen un día previo al juego.

“El NBA All-Star en Atlanta continuará nuestra tradición anual de celebrar el juego y a los mejores jugadores del mundo ante una audiencia global. Además de las festividades en la cancha, el All Star Game honrará el papel vital que juegan las HBCUs en nuestras comunidades y centrará la atención y los recursos en el alivio de los daños provocados por el Covid-19, particularmente para los más vulnerables”, dijo Adam Silver, comisionado de la Liga.

La NBA junto con la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) anunciaron que destinarán más de 2.5 millones de dólares en fondos y recursos a Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) y brindarán apoyo, así como charlas adicionales sobre la equidad y el acceso a cuidados y vacunas contra el coronavirus.

El duelo seguirá el mismo formato del año pasado en Chicago, donde los equipos compitiendo para ganar cada cuarto y jugando con un puntaje final durante el último periodo no cronometrado.

Ese objetivo final saldrá de sumar 24 puntos al marcador del equipo que vaya en cabeza después de tres cuartos, en homenaje de nuevo a Kobe Bryant que falleció el año pasado.

Igualmente, se dio a conocer esta tarde los titulares para el duelo.

El capitán del Oeste será LeBron James (Lakers) y estará acompañado de Stephen Curry (Warriors), Luka Doncic (Mavericks), Kawhi Leonard (Clippers) y Nikola Jokic (Nuggets), mientras que en el Este el capitán será Keivn Durant (Nets), que tendrá como compañeros a Giannis Antetokounmpo (Bucks), Bradley Beal (Wizards), Kyrie Irving (Nets) y Joel Embiid (Sixers).

