Le entra el actor Mark Wahlberg al negocio del tequila

CIUDAD DE MÉXICO.- Mark Wahlberg seguirá los pasos de otras estrellas como George Clooney y Dwayne «The Rock» Johnson al invertir en su propia línea de tequila, llamada Flecha Azul, cofundada por el golfista mexicano de la PGA, Abraham Ancer, y el empresario Aron Márquez.

«Es gracioso porque cuando me lo mencionaron por primera vez, dije: ‘absolutamente no'», contó el actor al portal CNN Business. «Tienes a todas estas otras personas que afirman haber ido a México y creado tequila y cultivado agave. Decían: ‘esto no es lo que es, tenemos dos tipos increíbles que son realmente jóvenes y de ideas afines’. Solo dije que me encantaría invertir en ellos».

El trío se asoció durante la pandemia de coronavirus, con Wahlberg firmando un acuerdo el año pasado como principal inversionista, por lo que hasta visitó la destilería de la marca en Jalisco, México, que ha sido propiedad y está operada por una familia local desde 1840.

«Dije que quiero poner mi dinero donde está mi boca y hacer un gran cheque e involucrarme con su marca y utilizar todos mis recursos… todo lo que tenemos lo aprovecharemos y utilizaremos para asegurarnos de que esta marca tiene el mayor éxito posible», señaló el histrión, de 50 años.

Flecha Azul tiene cinco tipos de tequila: Blanco, Reposado, Añejo, Cristalino y Extra Añejo. Actualmente se vende en California, Texas, Nevada y Georgia, y planea lanzarse en todo el país a finales de este año.

Wahlberg es al estrella más reciente en involucrarse en el negocio del tequila, luego del gran éxito obtenido por famosos como George Clooney, Rande Gerber, Dwayne «The Rock» Johnson, Bryan Cranston y Kendall Jenner, entre muchos otros.

«El espacio está creciendo gracias a tipos como Dwayne que han creado mucha conciencia y entusiasmo (por los destilados)», dijo el protagonista de filmes como Ted y Los Infiltrados.

«Vamos por el lugar de todos… Planeamos ser los mejores porque tenemos el mejor producto. Es la mejor propuesta de valor para el cliente».