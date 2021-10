Largará Checo tercero en GP de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Pérez buscará conquistar el Gran Premio de los Estados Unidos saliendo desde la tercera posición de la parrilla.

De hecho, el mexicano se quedó muy cerca de ganar su primera pole position de la temporada, pero su coequipero Max Verstappen y Lewis Hamilton, de Mercedes, terminaron por pasarlo.

Al final, fue el neerlandés quien se quedó con la posición de honor.

Pérez tenía el mejor tiempo de la Q3 en el Circuito de las Américas, hasta que los tres pilotos dieron su última vuelta rápida. Ahí, primer fue el británico quien se puso a la cabeza, pero después Verstappen mejoró su tiempo a 1’32»910-

Será una auténtica batalla al frente del grupo entre los primeros dos en el standing de pilotos (Verstappen es primero con 262.5 puntos y Hamilton segundo con 256.5).

El tapatío finalizó como el segundo más rápido en la primera ronda y séptimo en la Q2 de la calificación.

La carrera se llevará a cabo el domingo en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

That was qualifying at its dramatic best!

Max Verstappen and Lewis Hamilton lock out the front row for the seventh time this season#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Mb7NjkmlKp

— Formula 1 (@F1) October 23, 2021