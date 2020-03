Laredo confirma segundo deceso vinculado al Covid-19

LAREDO, TX.- La ciudad de Laredo y el condado de Webb han confirmado la segunda muerte en Laredo relacionada con COVID-19. La Ciudad y el Condado quieren expresar sus más sinceras condolencias a la familia y quieren que sepan que asesores están disponibles.

Una mujer de más de 60 años que previamente había dado positivo por COVID-19 como contacto cercano con otra persona positiva, y que tenía una condición de salud subyacente, estaba siendo tratada en cuidados intensivos en el Centro Médico Laredo cuando sucumbió a la enfermedad el lunes por la noche, 30 de marzo de 2020.

Laredo Medical Center emitió una declaración:

“Nos entristece confirmar que otro paciente falleció por COVID-19. Apreciamos el valiente trabajo realizado por nuestro equipo de atención y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia y los seres queridos del paciente. Es de vital importancia para todos los miembros de nuestra comunidad practicar la higiene de las manos y el distanciamiento social, que son las mejores formas en este momento para frenar la propagación del virus “.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo le recuerda al público que está llevando a cabo una investigación de contacto de personas que han resultado positivas para determinar la posible exposición a otros. Si el departamento de salud no se ha comunicado con usted, no es necesario que tome ninguna medida en este momento. Sin embargo, si alguien está enfermo necesita quedarse en casa. En hogares con una persona positiva, solo debe haber un cuidador dedicado. Otros miembros de la familia deben mantenerse separados y practicar una buena higiene y distanciamiento social. La persona positiva debe estar en una habitación dedicada y debe usar una máscara y no reunirse con otros miembros de la familia. El cuidador también debe usar una máscara al brindarle atención. Esto es extremadamente importante ya que la evidencia apunta a una agrupación fuerte entre las personas positivas. Quédese en casa si está enfermo y llame a su médico. No vaya al consultorio, llame primero a su médico. Si es una emergencia, llame al 9-1-1.

Hasta las 10:00 de la mañana del martes 31 de marzo, un total de 267 personas han sido evaluadas, 127 de esas pruebas han resultado negativas, 37 han resultado positivas, 103 están pendientes, 5 se han recuperado, 11 permanecen en el hospital y 2 han pasado

Para salvaguardar la información legalmente protegida, la Ciudad de Laredo no está divulgando públicamente información personal o identificable sobre ningún caso relacionado con las pruebas, resultados o monitoreo de COVID-19.

Visite www.cityoflaredo.com/coronavirus.html para ver un gráfico interactivo actualizado continuamente de COVID-19 en Laredo.

LAREDO, TEXAS, USA CASE STATUS AND SOURCE OF EXPOSURE NUMBER Total people tested 267 Results currently pending 103 Total negative results 127 Total positive results 37 Breakdown of positive cases: Community transmission 16 Community transmissions via close contact 16 Travel-related transmission 4 Cases under investigation 1 Total hospitalizations 14 Currently hospitalized 11 Total Persons Recovered 5 Total Deaths 2 LAST UPDATED: 3/31/20 at 10:00 a.m.

Continúe haciendo su parte para prevenir la propagación de todas las enfermedades. Siga las pautas a continuación:

· Siga la orden de la Ciudad y el Condado de quedarse en casa y practicar el distanciamiento social.

· Lávese las manos con frecuencia.

· Use una máscara si es posible

· Evite tocarse la cara

· Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas

· Quédese en casa cuando esté enfermo

· Cubra todas las toses y estornudos

· Limpie las superficies que se tocan con frecuencia.

Visite www.cityoflaredo.com/coronavirus.html para obtener información actualizada sobre COVID-19