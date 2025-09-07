Lanza Rusia mayor ataque aéreo contra Ucrania desde inicio de la invasión

Drones y misiles impactaron Kiev y otras ciudades, dejando cuatro muertos y un edificio gubernamental dañado; Zelensky pide más sanciones internacionales

Una mujer reacciona frente a un edificio alcanzado por un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 7 de septiembre del 2025. (AP foto/Evgeniy Maloletka)

KIEV.- Rusia lanzó un ataque con drones y misiles en la capital ucraniana el domingo, en la mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que comenzó la guerra, dejando al menos cuatro muertos en todo el país y dañando un importante edificio gubernamental.

Rusia atacó Ucrania con 810 drones y señuelos, informó la Fuerza Aérea de Ucrania, que agregó que derribó 747 drones y cuatro misiles.

Periodistas de The Associated Press vieron una columna de humo emanando del techo del edificio del gabinete de ministros de Kiev. De momento se desconoce si el humo era el resultado de un impacto directo o de escombros, lo que marca una escalada en la campaña aérea de Rusia, que hasta ahora ha evitado atacar edificios gubernamentales en el centro de la ciudad.

El edificio es la sede del Gabinete de Ucrania, que alberga las oficinas de sus ministros. La policía bloqueó el acceso al edificio a la llegada de camiones de bomberos y ambulancias.

Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, confirmó a la AP que el ataque del domingo fue el mayor cometido por ruso con drones desde que comenzó la invasión a gran escala a Ucrania en febrero de 2022. Rusia también lanzó 13 misiles. Se registraron impactos de nueve misiles y 54 drones en 33 ubicaciones en toda Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, indicó que cuatro personas murieron y 44 resultaron heridas. Dijo que habló por teléfono con el presidente francés Emmanuel Macron sobre el ataque.

“Junto con Francia, estamos preparando nuevas medidas para fortalecer nuestra defensa”, declaró Zelenskyy.

Macron acusó a Rusia de “atacar indiscriminadamente” y dijo que Moscú “se está encerrando cada vez más en la lógica de la guerra y el terror”.

El primer ministro británico Keir Starmer también condenó el ataque.

“Estos cobardes ataques muestran que Putin cree que puede actuar con impunidad. No habla en serio sobre la paz. Ahora, más que nunca, debemos mantenernos firmes en nuestro apoyo a Ucrania y su soberanía”, sostuvo Starmer en un comunicado.

Se registran ataques en varios puntos en Kiev

En la capital ucraniana, el ataque mató a dos personas e hirió a otras 20, según las autoridades de la ciudad.

Las personas fallecidas eran una madre y su hijo de 3 meses, cuyos cuerpos fueron recuperados de entre los escombros, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la capital ucraniana. Al menos 10 ubicaciones en Kiev resultaron dañadas en el ataque, agregó. Impactos directos de drones golpearon un edificio residencial de nueve pisos en el distrito Sviatoshynskyi de Kiev y un edificio residencial de cuatro pisos en el distrito Darnytskyi.

“No tengo más palabras para expresar lo que siento hacia Rusia”, dijo Olha, una residente de Kiev de 77 años cuyo apartamento fue dañado. No dio su apellido. “Aunque soy rusa étnica, de las afueras de Moscú. Y nunca pensé que mi gente sería capaz de esto”.

Zelenskyy pidió sanciones contra Rusia y el fortalecimiento de las defensas aéreas de Ucrania.

“Estos asesinatos cometidos ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”, aseveró. “El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a dejar de matar; sólo se necesita voluntad política”.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, publicó un video de ella misma dentro del edificio gubernamental dañado, donde dijo que se extinguió un incendio que cubría 800 metros cuadrados (8.600 pies cuadrados).

“Por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala, los rusos atacaron nuestra sede gubernamental en el centro de Kiev”, denunció.

“Parece que Rusia no busca la paz y no está lista para negociaciones. Hacemos un llamado a nuestros socios a ayudar a cerrar nuestro cielo. Fortalezcamos las sanciones contra Rusia. Creemos el sistema de garantías de seguridad que ayudará a detener al enemigo”, añadió.

Rusia insiste en que su objetivo era infraestructura militar

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo que utilizó “armas de alta precisión” y drones para atacar sitios de ensamblaje y almacenamiento de drones, bases aéreas militares en el centro, sur y este de Ucrania, una instalación industrial y una instalación logística en las afueras de Kiev.

El Ministerio afirmó que “todos los objetivos designados fueron impactados” y afirmó que “no se llevaron a cabo ataques en otros objetivos dentro de los límites de Kiev”, en lo que podría ser una referencia al edificio gubernamental dañado.

El ataque del domingo es el segundo ataque masivo de drones y misiles rusos contra Kiev en el lapso de dos semanas, mientras las esperanzas de conversaciones de paz se desvanecen.

Se produce después que mandatarios europeos presionaron al presidente ruso Vladímir Putin para que trabajara en poner fin a la guerra, luego que 26 aliados de Ucrania se comprometieran a desplegar tropas como una “fuerza de seguridad” para el país una vez que terminen los combates.

Zelenskyy ha dicho que está listo para reunirse con Putin para negociar un acuerdo de paz, y ha instado al presidente estadounidense Donald Trump a imponer sanciones severas a Rusia como medida de presión para poner fin a la guerra.

Moscú se ha opuesto repetidamente a cualquier despliegue de tropas occidentales en Ucrania y se ha opuesto a una cumbre entre Putin y Zelensky, diciendo que primero deben tener lugar conversaciones de nivel inferior.

Drones ucranianos atacan refinería de petróleo en Rusia

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus defensas aéreas interceptaron un total de 100 drones ucranianos sobre regiones rusas, la península de Crimea anexada y el Mar de Azov entre las 8:00 de la noche del sábado y las 6:30 de la mañana del domingo.

La mayoría fueron derribados sobre las regiones de Belgorod, Voronezh y Krasnodar cerca de la frontera con Ucrania, según el comunicado.

En la región de Krasnodar, los escombros de un dron que cayó provocaron un breve incendio en una refinería de petróleo, anunciaron las autoridades locales. En las regiones de Belgorod y Voronezh, dos personas resultaron heridas, de acuerdo con las autoridades.

El Ministerio de Defensa de Rusia también señaló el domingo que sus tropas tomaron la aldea de Khoroshe en la región de Dnipropetrovsk. No ha habido confirmación de Ucrania al respecto.