Lanza Gloria Trevi conjuro en el Domo Care

MONTERREY.- Llegó para cantar «a grito pelado» y con el corazón en carne viva, tal vez porque Gloria Trevi ya necesitaba la dopamina que obtiene de su raza regia en un efusivo concierto en vivo, como el de la noche del viernes.

El conjuro que lanzó ayer la cantante surgió efecto en casi 4 mil espectadores que llenaron el primero de sus tres conciertos programados en el Domo Care, aforado a un 75 por ciento.

Los fans también desbordaron una energía contenida durante más de año y medio, pues este encuentro estaba programado en la temporada de conciertos del año pasado que se vio afectada por la pandemia.

La regia se plantó ante sus paisanos a las 23:00 horas para dar inicio a un concierto que tuvo una duración de 120 minutos, y que concluyó a las 01:02 horas del sábado.

Trevi regresó a Monterrey en medio de una nueva controversia, pues se le han hecho señalamientos de evasión fiscal y lavado de dinero.

Anoche esos temas no tuvieron cabida en el redondel del recinto ubicado en la Expo Guadalupe, pues todo fue felicidad para la cantante y sus admiradores.

Gloria, de 53 años, llegó energética y echó mano de sus mejores cartas para conquistar, como «Pelo Suelto», la primera del show.

«Monterrey, mi raza, ching madre, no saben qué bonito es volverme a encontrar contigo. Este día, no te lo voy a negar, traigo el corazón en carne viva. Te he extrañado desde la última vez que nos vimos», expresó.

El público le mostró su apoyo formando un coro masivo: «No estás sola, no estás sola».

«Ustedes me dicen que no estoy sola, pero en este tiempo que hemos estado por una larga temporada encerrados, lejos de las personas que amamos, de los conciertos, de verdad que sí se ha sentido la soledad».

Después Trevi lanzó su hechizo casi al inicio del concierto para que el público sacara los villanos y superhéroes que llevan por dentro.

«A veces tú y yo sabemos que la soledad puede ser una amiga y a esa amiga yo le pedí el favor de volvernos a encontrar para cantar a grito pelado esto que es una especie de conjuro.

«Vamos a hacer un conjuro para que esa persona que nosotros queremos nos quiera de la misma manera», expresó antes de cantar «El Favor de la Soledad».

Después le metió ritmo a «La Noche» con «Pruébamelo» respaldada por siete bailarines, cinco hombres y dos mujeres, además de sus músicos y corista.

La cantante conquistó a la audiencia que se le entregó «Con los Ojos Cerrados» desde el principio.

Brindó con los espectadores y se llevó flores a cambio.

«Para aquellos que pensaron que esta noche iba a estar llorando me río», expresó Gloria.

«Así lloramos las cabronas», dijo al término de «Me Río de Ti» mientras sus bailarines la cargaban.

El Domo se convirtió en una disco de los ochenta con su versión de «Gloria», éxito de Laura Branigan, y del redondel salió fuego con «Vestida de Azúcar», pues se tiró al piso del redondel para moverse candentemente portando un sexy body negro.

La intérprete se tomó algunas selfies con sus fans, que al calor del show se despojaron de su cubrebocas.

De su pasado trajo «La Papa Sin Catsup», «Zapatos Viejos», «Los Borregos», «¿Qué Voy a Hacer sin Él» y «El Recuento de los Daños».

La regia grabó un TikTok desde el escenario con los cientos de espectadores a quienes les pidió sumarse al reto de maniquí, que mencionó en inglés.

«No me digan que no me entendieron Vamos a jugar a las pin estatuas de marfil».

Este challenge lo hizo mientras cantaba «Nos Volvimos Locos», tema que grabó con Guaynna, de sus sencillos recientes.

Después quiso despedirse, pero sus fans no la dejaron ir, así que el concierto se extendió hasta la madrugada del sábado, cuando Gloria dejó el escenario luego de cantar su primer éxito, «Dr. Psiquiatra».

Para no perder la costumbre Trevi se tiró al suelo, se subió al anillo del redondel y bañó con botes de agua a la audiencia. Así concluyó su noche.

Su segundo show este sábado , y el tercero está programado para el 18 de diciembre.