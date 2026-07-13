Lanza EU nuevos ataques contra Irán tras anuncio de cobros marítimos

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Estados Unidos anunció el lunes una nueva ronda de ataques contra Irán, horas después de que el presidente Donald Trump dijo que “restablecerá” un bloqueo sobre Teherán en el estrecho de Ormuz y, en un aparente cambio de política, anunció que cobrará a otros barcos por un paso seguro.

Todo esto ocurre mientras Irán ha insistido en que controla la crítica vía navegable, y mientras el nuevo intercambio de fuego amenazaba con un retorno a una guerra total.

El Comando Central de Estados Unidos anunció en redes sociales que las fuerzas armadas del país habían comenzado con otra ronda de ataques contra Irán.

“Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo en las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y a la navegación comercial en el estrecho de Ormuz”, señaló.

La nueva ronda de ataques se produjo después de que Trump declaró al presentador de radio Hugh Hewitt: “Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos duro mañana — y no hay ni una maldita cosa que puedan hacer al respecto”.

“No tienen nada”, añadió Trump. “No tienen nada a su favor, más que una gran boca”.

Hasta ahora, Estados Unidos había dicho que el estrecho debía permanecer abierto a todos sin peajes, como lo estaba antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Cualquier intento de Estados Unidos o Irán de cobrar tarifas violaría las normas globales sobre la libertad de navegación y aumentaría las tensiones, probablemente causando una mayor interrupción económica mucho más allá de la región.

El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, subió 7,8% a 81,92 dólares por barril el lunes, aún muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido de la guerra.

Trump también le dijo a Hewitt que el acuerdo del mes pasado estaba “construido para poner a prueba” a Irán, y añadió que “cuando estás tratando con canallas no significa mucho”.

Trump dijo que cuestionaba por qué Estados Unidos buscaba un acuerdo para un alto el fuego con Irán en lugar de avanzar primero hacia un acuerdo completo. El mandatario declaró la semana pasada el “fin2 del alto el fuego.

“No cumplieron con la prueba”, dijo el presidente.

El intercambio de fuego en los últimos días, desencadenado por ataques iraníes contra barcos, ya habían sembrado más dudas sobre el acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado. Washington levantó un bloqueo que impuso a mediados de abril como parte de ese acuerdo, que también pedía que el estrecho fuera reabierto por completo.

“Estamos restableciendo el BLOQUEO IRANÍ”, dijo Trump en redes sociales. “Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho”.

El presidente dijo que Estados Unidos sería “reembolsado” con el 20% del valor de la carga para ayudar a cubrir “cualquiera y todos los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección”.

El ejército de Estados Unidos dijo que reanudará su bloqueo de los puertos iraníes el martes a las 4 p.m. EDT.

La lucha por el estrecho se intensifica

Irán afirma que tiene derecho a gestionar el tráfico en Ormuz y potencialmente cobrar tarifas de acuerdo con el acuerdo de paz provisional. Estados Unidos lo ha cuestionado.

El lunes, Irán prometió contraatacar cualquier interferencia de Estados Unidos en el estrecho. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se burló de Trump en redes sociales y utilizó su apoyo a los peajes para legitimar la posición de Irán.

“POTUS tiene absolutamente razón. Quien proporcione un paso seguro y protegido de los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz debería ser compensado por este servicio”, escribió Araghchi en X. “Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20% por supuesto es demasiado. Seremos justos”.

La Organización Marítima Internacional, el organismo de Naciones Unidas que supervisa el transporte marítimo internacional, dijo que estaba esperando saber más sobre la propuesta de Trump, pero seguía oponiéndose a los peajes en aguas internacionales.

“No hay base legal para introducir peajes obligatorios simplemente para transitar por un estrecho”, dijo la OMI en un comunicado.

EEUU se oponía a cobrar una cuota en el estrecho de Ormuz

En una reunión con líderes del golfo Pérsico a finales de junio, el secretario de Estado Marco Rubio había hablado enérgicamente en contra de que Irán cobrara tarifas por transitar por el estrecho.

“Esa es una vía navegable internacional. No hay una nación en la Tierra que apoye tener que pagar dinero para pasar por los estrechos”, dijo Rubio a periodistas en Baréin el 25 de junio.

Rubio también dijo que había “cero apoyo entre los países del golfo (Pérsico) para cualquier tipo de peaje o tarifas o cualquier cosa que cobre por el uso de aguas internacionales. El presidente ha dejado claro que eso no va a suceder”.

Una quinta parte del petróleo y el gas del mundo pasaba por el estrecho antes de que Irán lo cerrara al inicio de la guerra, lo que elevó los precios globales de la energía, los fertilizantes y otros bienes. El tráfico había repuntado tras el acuerdo del mes pasado, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

El ejército estadounidense ha intentado establecer una ruta a través del estrecho a lo largo de la costa de Omán que estaría fuera del control iraní. Irán ha atacado barcos que utilizaban esa ruta, diciendo que Estados Unidos está violando el acuerdo de paz provisional. Estados Unidos ha atacado a Irán en respuesta, lo que provocó ataques iraníes contra Estados árabes aliados de Estados Unidos.

Estados árabes aliados reportan una ola de ataques

El ejército de Estados Unidos señaló que sus fuerzas atacaron decenas de emplazamientos en los bombardeos del lunes en respuesta a un ataque iraní contra un buque portacontenedores el día anterior, incluidos sistemas de defensa aérea, sitios de radar, equipos de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones. Dijo que el domingo utilizó buques no tripulados por primera vez para atacar una instalación iraní de mantenimiento de barcos y un submarino.

Las sirenas de alerta por misiles sonaron tres veces el lunes en Baréin, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos. De momento no había reportes de daños.

Por separado, el Ministerio de Exteriores de Kuwait dijo que su consulado en Irak fue atacado. No culpó a nadie por el ataque ni reveló daños o bajas.

El reino petrolero —sede de varias bases militares estadounidenses— condenó a Irán y “sus facciones y milicias leales a él en Irak” por atacar “varios puntos fronterizos” y una plataforma marítima de perforación petrolera que pertenecía a la Kuwait Petroleum Corporation.

En Jordania, el ejército del reino dijo que derribó cuatro misiles iraníes en un incidente que “resultó en cero bajas o daños materiales”. Jordania también alberga fuerzas militares y aeronaves de Estados Unidos.

En Irán, las autoridades reportaron ataques en las provincias de Hormozgán, Juzestán y Markazí y dijeron que al menos dos personas murieron, según la agencia estatal de noticias IRNA. Medios iraníes semioficiales también reportaron ataques en la provincia oriental de Sistán y Baluchistán, en la costa del golfo de Omán.

Irán culpa a EEUU del caos en la región

Esos ataques contra Irán plantearon la posibilidad de que los Estados árabes del golfo Pérsico estuvieran tomando represalias. También hubo ataques no reivindicados contra Irán el jueves.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, culpó a Washington del caos que se apodera de la región. Dijo que Irán no aceptaría visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica a sitios nucleares que Estados Unidos bombardeó en 2025. Ahí es donde se cree que la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán está sepultada.

Trump sugirió la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra estaba “terminado” y puso fin a las exenciones que permitían a Irán vender crudo en el mercado abierto en dólares estadounidenses. Pero los mediadores, incluidos Pakistán, Qatar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra.

Irán y Estados Unidos están cerca del punto medio del periodo de 60 días en el que se suponía debían negociar dicho acuerdo, que también se suponía debía abordar el disputado programa nuclear de Irán.