Lamenta niñez simulación de la 4T

NUEVO LAREDO, TAM.- El estudio de un año de la vida y obra de don Benito Juárez, fue la causa por la cual, Raúl Zadquiel Cab Bello, alumno ganador de La Voz de Juárez del Sector 23 de primaria considera que actualmente el gobierno mexicano se encuentra en una de sus etapas más difíciles por la ineptitud que prevalece para resolver los problemas que se presentan y afectan a la sociedad.

“Todo un año me he preparado para este concurso, (Benito Juárez) fue un político excelente a pesar de sus condiciones, fue quien cambió a nuestro país, nos salvó de una dictadura en la cual estaríamos en histeria”, expresó. Lamentó que López Obrador después de más de una década de esperar ser presidente de México una vez que asumió el cargo no cuente una estrategia contundente. “

Les falta mucho aprenderle a Juárez, están haciendo muchos destrozos en el país, el mundo ya está roto, pero sí podemos reducirla, pienso que les falta mucho planear estrategias. Ahorita está López Obrador y cuánto tiempo estuvo queriendo ser presidente, 12 años y ahora sale con sus tonterías”, comentó. Raúl lamentó que en este gobierno federal solamente se simule que se trabaja.