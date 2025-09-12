La UAT y el IMSS abrirán un nuevo CENDI en Nuevo Laredo

Se proyecta como un servicio integral que brindará cuidado especializado, formación temprana y acompañamiento para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios

En el encuentro se abordaron proyectos estratégicos, entre los que destacó la apertura de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT) en esa zona fronteriza. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión con el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Luis Aranza Aguilar, con el propósito de consolidar acciones conjuntas que fortalezcan la atención y el bienestar de la comunidad universitaria en la región de Nuevo Laredo.

En el encuentro se abordaron proyectos estratégicos, entre los que destacó la apertura de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT) en esa zona fronteriza.

Este espacio se proyecta como un servicio integral que brindará cuidado especializado, formación temprana y acompañamiento en un entorno seguro para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios.

El rector Dámaso Anaya destacó que la apertura de este nuevo CENDI representa un paso estratégico dentro de las acciones de la Universidad para fortalecer la atención integral de su personal.

Resaltó que este tipo de proyectos permiten ampliar la cobertura de servicios, apoyar directamente a las familias universitarias y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en el desarrollo social y educativo de la región donde la UAT está presente.

Por su parte, el delegado del IMSS en Tamaulipas reconoció el compromiso de la Universidad al promover un modelo que responde a las necesidades de su personal y que se suma a los programas institucionales de atención a la niñez, constituyéndose en un referente de colaboración interinstitucional en el estado.

Cabe destacar que, en el marco de esta labor conjunta, durante el presente año fue inaugurado, en Ciudad Victoria, el CENDI UAT E-0004, con instalaciones modernas y equipadas que brindan atención integral a la niñez universitaria y que sirven de base para replicar este esquema en otros municipios.

Con estas acciones, la UAT y el IMSS reafirman su compromiso de trabajar coordinadamente para consolidar proyectos que fortalezcan el desarrollo integral de la comunidad universitaria y que al mismo tiempo contribuyan al bienestar social de Tamaulipas.