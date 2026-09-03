La UAT realizará estudios para proteger ecosistema de la Isla de Lobos

A través del CIDIPORT, la UAT aportará investigación aplicada, ciencia costera y modelación avanzada en alianza con la ASIPONA Tuxpan y la CONANP

Gracias a este rigor científico, la UAT no solo contribuye a proteger la estructura física de la Isla de Lobos, sino que salvaguarda el inmenso valor biológico del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan. [Agencias]

Gracias a este rigor científico, la UAT no solo contribuye a proteger la estructura física de la Isla de Lobos, sino que salvaguarda el inmenso valor biológico del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su compromiso con el bienestar regional, transformando el conocimiento científico en soluciones concretas. En ese sentido, la máxima casa de estudios, a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), iniciará estudios y trabajos técnicos especializados orientados a atender el proceso de erosión que afecta a la Isla de Lobos, ubicada en la costa norte de Veracruz.

Esta intervención se consolidó tras una reunión de trabajo entre personal del CIDIPORT y representantes de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tuxpan (ASIPONA Tuxpan), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Capitanía de Puerto de Tuxpan, logrando un acuerdo interinstitucional que permitirá implementar acciones en materia de ingeniería costera y conservación de esta emblemática zona insular.

La labor científica en Isla de Lobos se enmarca de manera directa en el actual modelo de gestión de la UAT, el cual ha transformado la agenda académica para poner el conocimiento al servicio de las problemáticas reales del entorno.

De esta manera, la investigación producida en aulas y laboratorios se orienta a atender contingencias ambientales de la región, a fortalecer alianzas de alto nivel con dependencias estratégicas como ASIPONA, CONANP y la Secretaría de Marina, e impulsar programas de sostenibilidad que protejan ecosistemas clave, convirtiendo la ciencia en soluciones tangibles y políticas públicas de infraestructura.

Para la realización de esta importante tarea, el CIDIPORT de la UAT aporta décadas de trayectoria como pilar de excelencia técnica en ingeniería de costas, oceanografía y dinámica litoral. La relevancia de esta dependencia universitaria en el proyecto radica en sus laboratorios avanzados y su capacidad para efectuar estudios especializados que permiten identificar con precisión las zonas donde las corrientes marinas erosionan el cayo arenoso.

Gracias a este rigor científico, la UAT no solo contribuye a proteger la estructura física de la Isla de Lobos, sino que salvaguarda el inmenso valor biológico del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, garantizando la preservación de este patrimonio natural para las futuras generaciones.