La Reserva Federal reduce la tasa clave en un cuarto de punto y prevé dos recortes más este año

El presidente estadounidense Donald Trump escucha mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla durante una visita al edificio del banco central de Estados Unidos, el jueves 24 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON (AP) — La Reserva Federal recortó su tasa de interés clave en un cuarto de punto el miércoles y proyectó que lo haría dos veces más este año, mientras crece la preocupación en el banco central sobre la salud del mercado laboral estadounidense.

Es el primer recorte de la Fed desde diciembre y con ello redujo su tasa a corto plazo a aproximadamente 4,1% desde 4,3%. El banco central, liderado por Jerome Powell, había mantenido su tasa sin cambios este año mientras evaluaba el impacto de los aranceles, el endurecimiento de las leyes de inmigración y otras políticas de la administración Trump sobre la inflación y la economía.

Sin embargo, el enfoque del banco central ha cambiado rápidamente de la inflación, que se mantiene modestamente por encima de su objetivo del 2%, al empleo, ya que la contratación se ha detenido casi por completo en los últimos meses y la tasa de desempleo ha aumentado. Las tasas de interés más bajas podrían abaratar los préstamos para hipotecas, automóviles y préstamos comerciales, y estimular el crecimiento y la contratación.

“Los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”, declaró la Fed en un comunicado después de su reunión de dos días.

Los funcionarios de la institución también señalaron que esperan reducir su tasa clave dos veces más este año, pero solo una vez en 2026, lo que podría decepcionar a Wall Street. Antes de la reunión, los inversores habían proyectado cinco recortes para el resto de este año y el próximo.

Solo un responsable de política de la Fed disintió de la decisión: Stephen Miran, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado en una votación apresurada el lunes por la noche, solo unas horas antes de que comenzara la reunión. Muchos economistas pronosticaron disensiones adicionales, y el resultado sugiere que Powell pudo reunir una muestra de unidad de un comité que incluye a Miran y otros dos nombrados por Trump en su primer mandato, así como a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, a quien Trump busca destituir.

La Fed enfrenta tanto un entorno económico desafiante como amenazas a su independencia tradicional de la política diaria. Al mismo tiempo que la contratación se ha debilitado, la inflación sigue obstinadamente elevada. Aumentó un 2,9% en agosto respecto al año anterior, según el índice de precios al consumidor, frente al 2,7% en julio y notablemente por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Es inusual tener una contratación más débil y una inflación elevada, porque típicamente una economía en desaceleración hace que los consumidores reduzcan el gasto, enfriando los aumentos de precios. Powell sugirió el mes pasado que el crecimiento lento podría mantener la inflación bajo control incluso si los aranceles elevan los precios.

Por separado, el intento de Trump de destituir a Cook es la primera vez que un presidente ha intentado remover a un gobernador de la Fed en los 112 años de historia del banco central, y ha sido visto por muchos académicos legales como un ataque sin precedentes a la independencia de la Fed. Su administración ha acusado a Cook de fraude hipotecario, pero ella no ha sido acusada judicialmente y las declaraciones de Trump ocurren en un contexto en que el mandatario ha criticado al banco central por no reducir las tasas más rápido y de manera más pronunciada.

Un tribunal de apelaciones el lunes por la noche confirmó un fallo anterior que la destitución violaba el derecho de Cook de tener un debido proceso. Un tribunal inferior también había dictaminado previamente que Trump no proporcionó justificación suficiente para remover a Cook. También el lunes por la noche, el Senado votó para aprobar la nominación de Miran, y fue rápidamente juramentado el martes por la mañana.

El martes, Trump indicó que los funcionarios de la Fed “tienen que tomar su propia decisión”, pero “deberían escuchar a personas inteligentes como yo”. Trump ha dicho que la Fed debería reducir las tasas en tres puntos porcentuales completos.

El movimiento de la Fed para recortar las tasas la coloca en una posición diferente a la de muchos otros bancos centrales. La semana pasada, el Banco Central Europeo dejó su tasa de referencia sin cambios, ya que la inflación se ha enfriado en gran medida y la economía ha visto un daño limitado, hasta ahora, por los aranceles de Trump. El viernes, se espera que el Banco de Inglaterra también mantenga su tasa sin cambios, ya que la inflación, en un 3,8%, sigue siendo más alta que en los Estados Unidos.