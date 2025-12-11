La pintura que presentó “Star Wars” al mundo se vende por $3,9 millones en una subasta

La obra en acrílico y aerógrafo del artista y diseñador de carteles cinematográficos Tom Jung apareció por primera vez en anuncios de periódicos el 13 de mayo de 1977

Esta imagen, proporcionada por Heritage Auctions, muestra la pintura de Tom Jung creada para la película "Star Wars" de 1977. (Heritage Auctions vía AP)

La pintura que presentó “Star Wars” al mundo hace casi 50 años —y que fue reproducida en un icónico cartel de la película— se vendió el miércoles en una subasta por 3.875 millones de dólares.

La obra en acrílico y aerógrafo del artista y diseñador de carteles cinematográficos Tom Jung apareció por primera vez en anuncios de periódicos el 13 de mayo de 1977, poco menos de dos semanas antes del estreno de la épica cinta espacial creada por George Lucas. También adornó vallas publicitarias, anuncios de revistas y programas de teatro.

“Para la mayor parte de Estados Unidos, esta fue la primera vez que vislumbraron la galaxia muy, muy lejana”, declaró Charles Epting, director de consignaciones de cultura pop e históricas en Heritage Auctions.

Gary Kurtz, productor de “Star Wars”, conservó la pintura original y la colgó en la pared de su oficina antes de dársela a su hija. Posteriormente la familia Kurtz puso la obra a la venta en la sede de Heritage Auctions en Dallas, donde las pujas comenzaron a partir de 1 millón de dólares.

Con la venta se alcanzó el récord del objeto de recuerdo de la franquicia cinematográfica que mayor precio ha alcanzado y el del cartel de película por el que más se ha pagado. El comprador, cuya oferta ganadora llegó a través del sitio web, ha decidido mantener su identidad en privado.

Antes de esto, el precio más alto para un objeto de recuerdo de la franquicia fue el del sable de luz de Darth Vader, que se vendió en 3,6 millones de dólares en una subasta.

“Star Wars” es una de las franquicias cinematográficas más taquilleras de la historia desde su debut en 1977, protagonizada por Mark Hamill en el papel de Luke Skywalker. A la original le siguieron secuelas y precuelas, y dio lugar a libros derivados, películas y otras series. Hay fanáticos suyos en todo el mundo.

En un extremo de la pintura se ve a Skywalker levantando un sable de luz detrás de la princesa Leia. Darth Vader se cierne sobre ellos en el fondo. En el otro lado, un escuadrón de cazas estelares X-wing lanza un ataque. Han Solo y Skywalker están representados recibiendo medallas.

En la esquina inferior derecha se encuentran R2-D2 y C-3PO, que fueron añadidos en el último momento, dijo Epting. Los robots están ausentes en las primeras reproducciones de la pintura, y aparecieron más tarde cuando se produjo el cartel de la cinta y la valla publicitaria. Se desconoce la fecha exacta de esta última, pero fue aproximadamente en junio o julio de 1977, comentó Epting.

“Es posible observar la evolución de esta pieza y cómo estaban decidiendo qué era importante incluir, qué vamos a representar, qué va a atraer a la gente”, agregó.

La pintura no es sólo un objeto de recuerdo cinematográfico, sino también un artefacto cultural y parte de la historia estadounidense, apuntó. El vínculo emocional que las personas forman con las películas de “Star Wars” también ayuda a explicar el precio de venta, señaló.

“Quien haya visto estas películas o los materiales de mercadotecnia alrededor de ellas… uno ve esta pieza y su corazón comienza a acelerarse”, manifestó Epting.