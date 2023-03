La particular dieta de Megan Fox para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO.- Megan Fox parece estar atravesando un comienzo de 2023 un poco turbulento, luego de los rumores de crisis de noviazgo con Machine Gun Kelly. La actriz eliminó sus redes sociales por unos días, luego volvió a aparecer, pero ya no tiene más fotografías para compartir con sus seguidores.

Si bien en un momento se especuló con la ruptura de la pareja que se comprometió en enero de 2022, ninguno de los artistas ha confirmado tal decisión y ha sido la misma Megan quien ha aclarado que “no hay terceros” en su relación. Sin embargo, sus fans (y los que adoran a la dupla) permanecen expectantes a cualquier movimiento en sus redes sociales.

La histriónica estadounidense tiene una amplia experiencia en series y películas. Una de las que mayor popularidad le dio en Hollywood fue “Transformers”, en donde interpretó a Mikaela Banes. La cinta tuvo su estreno en 2007 y en ella compartió el protagónico con Shia LaBeouf, quien encarnó al joven Sam Witwicky.

La saga de “Transformers” hizo que Fox adquiriera cada vez más relevancia en el mundo del espectáculo internacional y en la actualidad es una de las actrices más exitosas y bellas de la escena. Lo que no muchos saben es que, antes de tener una rutina de ejercicios intensa y una dieta equilibrada con todos los grupos de alimentos para mantener su peso, la artista llevó a cabo un régimen alimentario particular.

A principios de 2011, la madre de los pequeños Bodhi, Noah y Journey se sometió a una planificación sin carnes y algunos otros alimentos para adelgazar en poco tiempo. “Por un año y medio seguí una estricta dieta vegana en base a frutas no procesadas y vegetales, sin pan, azúcar ni café”, fue lo que mencionó la modelo ante la prensa en una oportunidad.

Luego de ese periodo de tiempo, la ganadora de cuatro “Teen Choice Awards” dejó esa dieta porque perdió demasiado peso. Es por eso que en la actualidad ha mencionado en entrevistas que come “un poco de todo” y que mantiene su figura escultural con intensas rutinas de entrenamiento.