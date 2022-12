La galaxia con la que la NASA rinde homenaje a Pelé

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta tarde falleció a la edad de 82 años un ícono del futbol, Edson Arantes Do Nascimiento, mejor conocido como Pelé; no logró librar la batalla contra el cáncer en el colón que le fue detectado en 2021. Es considerado por muchos el “Rey del futbol”, pues ganó diez Campeonatos Paulistas, cinco Torneos Río-São Paulo, dos veces la Copa Libertadores, dos la Copa Intercontinental y tres veces la Copa del Mundo.

Por lo anterior, múltiples personas incluyendo celebridades de todos los ámbitos, lamentaron la noticia. De igual forma la NASA mostró en Twitter la imagen de una galaxia con los colores de Brasil en honor a Pelé.

“Lamentamos el fallecimiento del legendario Pelé, conocido por muchos como el “Rey del fútbol”. Esta imagen de una galaxia espiral en la constelación del Taller del Escultor muestra los colores de Brasil”, escribieron.

Por su parte la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), también se unió a las condolencias y escribió en Twitter que el mundo del futbol está de luto. “La FIFA y todo el mundo del futbol están de luto por la muerte de O Eterno Rei, el rey eterno. Descansa en paz Pelé. Nuestros pensamientos y condolencias están con tu familia, amigos y todos los que tuvieron la alegría de verte jugar”, expresaron.

FIFA and all of the football world is mourning the death of O Eterno Rei – the eternal king.

Rest in peace, Pelé. Our thoughts and sympathies are with your family, friends and all who had the joy of watching you play.

