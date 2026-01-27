La favorita Sabalenka gana a la estadounidense Jovic

La bielorrusa Aryna Sabalenka devuelve un revés a la estadounidense Iva Jovic durante su partido de cuartos de final del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Dar Yasin)

MELBOURNE, Australia (AP) — La máxima favorita, Aryna Sabalenka, venció a la estadounidense de 18 años Iva Jovic por 6-3, 6-0 el martes para alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, afectado por el calor.

El partido en la Arena Rod Laver comenzó con el techo abierto mientras las advertencias de calor afectaban a Melbourne, con temperaturas que se esperaban por encima de los 40 grados Celsius. El techo permaneció abierto para ese partido, pero se cerró para el siguiente duelo de cuartos de final masculino entre Alexander Zverev y el estadounidense Learner Tien.

Sabalenka, quien intenta ganar su tercer título australiano en cuatro años, se adelantó 3-0 en el primer set y estableció su dominio temprano contra Jovic, 29na cabeza de serie. Sin embargo, Jovic se mantuvo en el set y tuvo tres oportunidades de quiebre en el noveno juego, que duró diez minutos.

Sabalenka se adelantó rápidamente 5-0 en el segundo set con dos quiebres, quitándole cualquier impulso a la joven estadounidense. Jovic no se ayudó a sí misma cerca del final del partido, cometiendo una doble falta en punto de quiebre para darle a Sabalenka su ventaja de 5-0.

En el juego final, Sabalenka sirvió un ace en punto de quiebre y lo aseguró con otro en punto de partido. Salvó los cinco puntos de quiebre que enfrentó y logró siete aces.

Sabalenka derrotó a la canadiense de 19 años Vicky Mboko para llegar al partido contra otra adolescente.

“Estas adolescentes me han puesto a prueba en las últimas rondas — jugadora increíble”, dijo Sabalenka sobre Jovic en una entrevista en la cancha.

“Fue un partido difícil”, agregó Sabalenka. “No miren el marcador, no fue fácil en absoluto. Ella jugó un tenis increíble y me empujó a un nivel mejor. Fue una batalla”.

Sabalenka ganó en 2023 y 2024 y fue subcampeona hace un año ante Madison Keys, quien fue eliminada del torneo el lunes por su compatriota estadounidense Jessica Pegula.

Jovic nació en California y es hija de padres que emigraron a Estados Unidos. Su padre es serbio y su madre croata, y Jovic ha estado recibiendo consejos de la estrella serbia Novak Djokovic.

En un cuarto de final nocturno en la Arena Rod Laver, el máximo cabeza de serie Carlos Alcaraz se enfrentó a Alex de Minaur. Alcaraz ha ganado seis títulos de Grand Slam pero nunca ha ganado el Abierto de Australia y ha perdido en los cuartos de final aquí los últimos dos años.

También en un cuarto de final nocturno, la tercera cabeza de serie Coco Gauff jugó contra Elina Svitolina. Sabalenka jugará contra la ganadora de ese partido en las semifinales.