Atiende DPCyB 3 mil 800 incendios en 2025

De manera adicional, la corporación intervino en 249 incendios en casas habitación, así como en 147 siniestros registrados en vehículos y 53 más en establecimientos comerciales. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

De manera adicional, la corporación intervino en 249 incendios en casas habitación, así como en 147 siniestros registrados en vehículos y 53 más en establecimientos comerciales. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Durante el año 2025, la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendió y sofocó más de 3 mil 800 incendios registrados en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con información oficial confirmada por la propia dependencia.

El director de la corporación, Humberto Fernández Diez de Pinos, precisó que la mayor incidencia correspondió a incendios en zacatales, con un total de 3 mil 386 servicios, los cuales se concentraron principalmente durante la temporada de verano.

De manera adicional, la corporación intervino en 249 incendios en casas habitación, así como en 147 siniestros registrados en vehículos y 53 más en establecimientos comerciales, todos atendidos mediante protocolos operativos establecidos.

En el caso de los incendios en viviendas, la autoridad señaló que la causa más frecuente fue el cortocircuito, originado por el uso inadecuado o la sobrecarga de las instalaciones eléctricas domésticas.

Respecto a los incendios en áreas de maleza, se informó que estos derivaron principalmente de quemas no controladas, colillas de cigarro mal apagadas y residuos como botellas de vidrio o plástico que generan el efecto lupa.

La dependencia destacó que factores como las altas temperaturas y los vientos cambiantes favorecieron la rápida propagación del fuego, lo que obligó a una respuesta constante por parte del personal operativo.

Finalmente, Protección Civil indicó que se mantienen acciones preventivas y de concientización dirigidas a la ciudadanía, mientras que el monitoreo de riesgos y la atención de emergencias continúan de manera permanente conforme a los reportes recibidos.