La bicampeona de Wimbledon Petra Kvitova se retira tras caer en primera ronda del US Open

"Esperaba ofrecer un mejor espectáculo hoy", expresó Kvitova, una zurda de 35 años de la República Checa

ARCHIVO - Petra Kvitova, izquierda, de República Checa, y la rusa Maria Sharapova sostienen sus trofeos después de que Petra Kvitova derrotara a Maria Sharapova en la final individual femenina del campeonato de Wimbledon, en el All England Lawn Tennis Championships, en Wimbledon, el 2 de julio de 2011. (AP Foto/Anja Niedringhaus, archivo)

NUEVA YORK (AP) — La carrera profesional de tenis de Petra Kvitova terminó el lunes en el Abierto de Estados Unidos, donde la dos veces campeona de Wimbledon fue eliminada en la primera ronda por Diane Parry 6-1, 6-0 en 52 minutos.

“Esperaba ofrecer un mejor espectáculo hoy”, expresó Kvitova, una zurda de 35 años de la República Checa, quien había anunciado que esta aparición en Flushing Meadows sería su último torneo.

Cuando terminó, al enviar un revés fuera de la cancha, Kvitova comenzó a llorar. Se dirigió a las gradas para recibir un abrazo y un beso de su esposo, Jiri Vanek, quien también es su entrenador. Se convirtieron en padres en julio de 2024, cuando nació su hijo, Petr, y Kvitova regresó al circuito esta temporada después de un descanso de 17 meses.

Anunció a principios de este año que se retiraría después del Abierto de Estados Unidos.

Kvitova ganó títulos de Grand Slam en Wimbledon en 2011, derrotando a Maria Sharapova en la final, y en 2014, con una victoria sobre Eugenie Bouchard, y llegó a estar clasificada hasta el número dos.

En diciembre de 2016, fue apuñalada en su casa por un intruso armado con un cuchillo. Kvitova necesitó horas de cirugía para reparar nervios y tendones en su mano izquierda, con la que sostiene la raqueta.

Kvitova regresó a la competición menos de seis meses después en el Abierto de Francia, donde ganó su primer partido de regreso.