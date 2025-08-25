El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable en EU

Recibirá una pena de cadena perpetua obligatoria, y la sentencia le será dictada el 13 de enero

ARCHIVO - En este retrato, Ismael "El Mayo" Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, a la izquierda, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. (Elizabeth Williams vía AP, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — El exlíder del cártel mexicano Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable el lunes de cargos federales relacionados con su papel en el violento tráfico de drogas que durante años inundó a Estados Unidos con cocaína, heroína y otras sustancias ilícitas.

Los fiscales afirman que bajo el liderazgo de Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Cártel de Sinaloa evolucionó de ser regional a convertirse en la organización de narcotráfico más grande del mundo.

Zambada presentó su declaración en una corte federal de Brooklyn, dos semanas después que los fiscales dijeran que no buscarían la pena de muerte en su contra. Fue arrestado en Texas el año pasado.

El hombre de 77 años se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado y un cargo de dirigir una empresa criminal continua. Recibirá una pena de cadena perpetua obligatoria, y la sentencia le será dictada el 13 de enero.

Zambada se había declarado no culpable el año pasado de una serie de cargos de narcotráfico y delitos relacionados, incluyendo delitos de armas de fuego y lavado de dinero.

Los fiscales destacan que Zambada lideró un cártel violento y altamente militarizado con una fuerza de seguridad privada armada con armas potentes y un grupo de “sicarios” que llevaban a cabo asesinatos, secuestros y torturas.

Los abogados de Zambada no respondieron a un correo electrónico solicitando comentarios el viernes.

Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua tras su condena en el mismo tribunal federal en Brooklyn en 2019. Sus dos hijos, que dirigían una facción del cártel, también enfrentan cargos federales.

El Cártel de Sinaloa es el grupo criminal más antiguo de México, con varias encarnaciones que datan de la década de 1970. Es un actor poderoso en el narcotráfico: un exmiembro del gabinete mexicano fue condenado por aceptar sobornos para ayudar al cártel.

Considerado un buen negociador, Zambada era visto como el estratega del cártel, y se pensaba que estaba más involucrado en las actividades diarias que el más extravagante Guzmán. No obstante, los fiscales han dicho que Zambada también estaba involucrado en la violencia del grupo, y llegó a ordenar el asesinato de su propio sobrino.

Estados Unidos buscó a Zambada durante más de dos décadas, pero nunca fue arrestado en ningún país hasta que fue detenido en Texas el año pasado. Había llegado en un avión privado con uno de los hijos de Guzmán, Joaquín Guzmán López. Guzmán López se declaró no culpable de cargos federales de narcotráfico en Chicago; su hermano, Ovidio Guzmán López, se aceptó su culpabilidad el mes pasado.

Zambada ha dicho que fue secuestrado en México y llevado contra su voluntad a Estados Unidos. A menudo había estado en desacuerdo con los hijos de Guzmán, apodados “los Chapitos”.

El arresto de Zambada desató enfrentamientos mortales en México entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa, aparentemente enfrentando a sus leales contra los partidarios de los hijos de Guzmán.