Klaebo rompe récord histórico con seis oros en Juegos Olímpicos de Invierno

El fondista noruego logró una barrida perfecta en Milán-Cortina, superó una marca vigente desde 1980 y elevó a 11 su total de títulos olímpicos invernales

Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, cruza la línea de meta para ganar la medalla de oro durante la salida masiva de 50 km de esquí de fondo masculino en estilo clásico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el sábado 21 de febrero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

MILÁN.- Johannes Hoesflot Klaebo estableció el récord de más oros logrados por un atleta en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno el sábado, después de que la estrella noruega completó su histórica barrida de medallas de oro en las pruebas masculinas de esquí de fondo.

El triunfo de Klaebo en la salida masiva de 50 kilómetros fue su sexta victoria en los Juegos de Milán-Cortina y pulverizó el récord de casi 50 años establecido por el patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, quien ganó cinco oros en los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980.

Noruega barrió el podio con la plata de Martin Loewstroem Nyenget y el bronce de Emil Iversen.

Con su triunfo, Klaebo amplió su récord de más medallas de oro olímpicas de invierno en su carrera a 11, que ha conseguido a lo largo de tres Juegos. La marca anterior era de ocho, que rompió el 15 de febrero.

Klaebo tiene la segunda mayor cantidad de oros olímpicos en total contando las justas de verano e invierno. El nadador de Estados Unidos Michael Phelps tiene 23.

Sin oro para Stolz

Jordan Stolz ya no podrá convertirse en el primer hombre desde 1994 en conseguir tres medallas de oro en patinaje de velocidad en pista larga en unos mismos Juegos Olímpicos después de que el estadounidense terminó cuarto en la salida masiva, detrás del campeón neerlandés Jorrit Bergsma, de 40 años.

Bergsma es el hombre de mayor edad en ganar un oro en patinaje de velocidad, al finalizar por delante de Viktor Hald Thorup, de Dinamarca, y del italiano Andrea Giovannini.

El oro en la salida masiva femenina también fue para una patinadora neerlandesa: la campeona mundial vigente Marijke Groenewoud. Ivanie Blondin, de Canadá, fue la medallista de plata por segundos Juegos consecutivos, seguida por Mia Manganello, de Estados Unidos, con el bronce.

Récord dorado para Estados Unidos

El equipo olímpico de Estados Unidos estableció un nuevo récord con su 11ma medalla de oro de los Juegos cuando el trío de Kaila Kuhn, Connor Curran y Chris Lillis se llevó el título en aéreos mixtos.

Con esta presea superaron la marca del país establecida en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en suelo de Estados Unidos —en Salt Lake City en 2002.

Finlandia aplasta a Eslovaquia para el bronce de hockey

Finlandia superó 6-1 a Eslovaquia ganó la medalla de bronce en hockey masculino en los Juegos Olímpicos por tercera vez consecutiva con jugadores de la NHL participando.

Erik Haula anotó dos goles y Joel Armia tuvo uno más, así como dos asistencias para Finlandia, que también obtuvo el bronce en Sochi en 2014 y en Vancouver en 2010, y se fue de Turín en 2006 con la plata.

Estados Unidos enfrenta a Canadá por el oro el domingo.

Canadá gana el oro y bronce en Curling

Los hombres de Canadá vencieron a Gran Bretaña por el oro en curling, mientras que el equipo femenino superó su decepción para vencer a Estados Unidos por el bronce.

El equipo de Brad Jacobs derrotó al conjunto totalmente escocés de Bruce Mouat 9-6 dentro de la histórica arena de hielo de Cortina para darle a la potencia del curling Canadá su único oro de los Juegos Olímpicos en este deporte.

En la prueba femenina, el primer clasificado Canadá ganó 10-7 para negar a las estadounidenses su primera medalla en la prueba.

El equipo de Rachel Homan había sido sorprendido por Suecia en las semifinales.

Humphries Armbruster logra marca olímpica

Kaillie Humphries Armbruster ganó su sexta medalla olímpica de bobsleigh en su carrera, igualando a la campeona olímpica de monobob Elana Meyers Taylor con la mayor cantidad lograda por cualquier mujer en la historia de este deporte.

La estadounidense se llevó el bronce en la prueba de dos mujeres, detrás de Laura Nolte —quien defendió con éxito su título— y Lisa Buckwitz.

Continúa el debut del skimo

Emily Harrop por fin tiene en sus manos una medalla de oro olímpica, al combinarse con Thibault Anselmet para ganar el relevo mixto para Francia como parte del debut olímpico del esquí de montaña.

Harrop y Anselmet completaron el recorrido de Stelvio con un tiempo de 26 minutos, 57,44 segundos, y resistieron el empuje del equipo suizo de Marianne Fatton y Jon Kistler por 11,86 segundos. Las españolas Ana Alonso Rodriguez y Oriol Cardona Coll se quedaron con el bronce.

Harrop era la favorita para ganar el sprint individual el jueves y la primera medalla olímpica de skimo de la historia, pero terminó por detrás de Fatton. Anselmet fue tercero en su prueba, con Cardona Coll adjudicándose el oro.

Doblete italiano

Los esquiadores de estilo libre Simone Deromedis y Federico Tomasoni aumentaron la cosecha de medallas del país anfitrión olímpico con un 1-2 en la final masculina de skicross.

Deromedis dominó la final de cuatro esquiadores para ganar el oro, mientras que Tomasoni necesitó un final de fotografía para quedarse con la plata tras estirarse y apenas superar a Alex Fiva. Ambos celebraron con banderas italianas sobre los hombros mientras caía la nieve.

Deromedis le dio a Italia su 10ma medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Italia tiene 30 preseas tras el penúltimo día.

La mejor actuación previa de Italia en unos Juegos Olímpicos de Invierno fue en Lillehammer 1994, cuando consiguió 20 medallas.