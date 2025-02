Karla Sofía Gascón se disculpa por antiguos tuits

NUEVA YORK (AP) — Karla Sofía Gascón, la actriz trans nominada al Oscar y estrella de la película “Emilia Pérez”, se disculpó por sus antiguas publicaciones en redes sociales que denigraban el Islam y que calificaban a George Floyd de “drogadicto y estafador”.

“Como alguien de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente el dolor que he causado”, dijo la actriz en un comunicado el jueves a través de Netflix, donde se puede ver su película en Estados Unidos. “Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

La cuenta de X de Gascón había sido desactivada para el viernes. La actriz dijo en un comunicado a The Hollywood Reporter que “ya no puede permitir que esta campaña de odio y desinformación afecte ni a mi familia ni a mí, por lo que a petición de ellos estoy cerrando mi cuenta en X”. Netflix no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press el viernes.

Gascón hizo historia como la primera intérprete trans en ser nominada al Oscar a la mejor actriz, ayudando a que el narcomusical “Emilia Pérez” se convirtiera en la película más nominada de cara a la próxima gala. Netflix espera que la controversia no afecte las posibilidades del filme en los Oscar.

Publicaciones de la cuenta de Gascón en Twitter resurgieron esta semana, algunas tan antiguas como de 2016, en las que criticaba el idioma, la indumentaria y la cultura de los musulmanes en su España natal. También sugirió que se prohibiera el Islam.

Y menos de un mes después de que George Floyd, un hombre negro, fuera asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis en 2020, lo que provocó un ajuste de cuentas en Estados Unidos ante la brutalidad policial y el racismo, Gascón calificó a Floyd como un drogadicto por quien “muy pocas personas se preocuparon”.

Gascón actuó en telenovelas mexicanas antes de su transición en 2018. En “Emilia Pérez”, interpreta a un amenazante capo y a la mujer que emerge después de que este maleante finge su propia muerte, Emilia Pérez. Años más tarde, Emilia contacta a la abogada que facilitó su transición (Zoe Saldaña) para ayudarla a reunirse con su esposa (Selena Gomez) y sus hijos, también crea una fundación benéfica para buscar desaparecidos.

Viejos tuits han vuelto para atormentar a celebridades en otras ocasiones, incluidos James Gunn, Trevor Noah y Blake Shelton. Todos se han recuperado, Gunn, por ejemplo, fue recontratado para dirigir la tercera película de “Guardianes de la Galaxia” para Marvel y la próxima película de “Superman”; Noah será anfitrión de los Grammy de este fin de semana y Shelton fue durante años coach en “The Voice” de NBC.